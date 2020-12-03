Глава МИД Венгрии пожаловался, что ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье

Мониторинговой миссии ОБСЕ в Киеве якобы разрешается якобы общаться только с украинскими спецслужбами.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, пожаловался, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не позволяет своим членам контактировать с представителями венгерского меньшинства на Закарпатье.

Об этом сообщает Европейская правда.

Он сказал, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье, в связи с обысками СБУ у представителя одного из местных благотворительных фондов.

Однако, по словам Сийярто, глава специальной мониторинговой миссии в Киеве запретил ее членам контактировать с венграми Закарпатья. Напротив, они якобы могут общаться только с украинскими спецслужбами.

"Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад", – заявил глава венгерского МИД.

Венгерский министр попросил премьер-министра Албании принять меры, чтобы миссия ОБСЕ смогла связаться с представителями венгерской общины.

Кроме того, он повторил, что Венгрия будет блокировать сближение НАТО и Украины, пока украинцы "будут давить на венгерское нацменьшинство".

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, по подозрению в поддержке сепаратизма. Это произошло после того, как 21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.

На проверку СБУ сразу отреагировал Будапешт, заявив в Альянсе, что правительство Украины проводит политику запугивания венгров и разжигания антивенгерской ненависти.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил главе МИД Венгрии, что Североатлантический альянс не будет вмешиваться в этот "локальный" конфликт.