ЕС расширяет санкции против Турции за добычу газа в Средиземном море

Греция заявляет про свои права на территорию, на которой действуют турки.

Главы стран и правительств Европейского союза приняли решения усилить санкции в отношении Турции ради обеспечения стабильности в Восточном Средиземноморье, об этом сообщил в своем твиттере спикер ЕС Баренд Лейтс.

Турецкие компании и физические лица, которые ведут активную геологическую разведку, попадут под санкции союза в виду защиты интересов стран-участниц ЕС. В данном случае защищаются интересы Греции. Греция заявляет про свои права на территорию, на которой действуют турки.

Данный конфликт разгорелся в июле 2020 года, когда Стамбул начал геологическую разведку морского дна на территории с потенциальным газовым месторождением. Грецкая сторона призывала остановить любые работы в данном районе, однако Турция проигнорировала данный призыв.

В заключение Европейский совет оставляет за собой право защищать интересы союза ради стабильности в регионе.

Напомним, что ранее Соединённые штаты Америки начали подготовку к введению санкций против Турции за покупку российского ЗРК С-400.

А президент Турции Эрдоган 10 декабря побывал на параде в Баку в честь победной войны в Нагорном Карабахе. В Минздраве Турции заявили про отказ от покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".