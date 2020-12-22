"Сравнивает себя с Иисусом": Навальный страдает манией величия, – пресс-секретарь Путина

Также Песков обвинил Навального в "зацикленности на гульфиковой зоне".

"В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне", – высказался Песков.

Упоминание гульфиковой зоны появилось потому, что в видео предположили нанесение отравляющего вещества на нижнее белье Навального, когда оно было в прачечной.

Что же касается официальной реакции на это видео, то Песков отметил, что ФСБ уже прокомментировала его "достаточно исчерпывающе и однозначно". Видео было названо подтасовкой и провокацией. Ведомство заявило, что проведет в связи с этим проверку.

Накануне, 21 декабря, Навальный опубликовал запись разговора с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Он ранее упоминался в журналистском расследовании о специальной группе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла его отравить. В беседе с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев фактически подтвердил свою причастность к покушению.

18 декабря Песков говорил, что спецслужбы обязаны "присматривать" за людьми, которые высказываются о возможности насильственной смены власти. Он отметил, что за такими людьми "спецслужбы присматривают во всем мире". В то же время Песков не стал комментировать информацию расследования, согласно которой за Навальным следили сотрудники ФСБ с медицинским образованием и знаниями в области химического оружия. "Я не буду это комментировать, мы все сказали. Тем более, вы знаете, что по этому пациенту я не хочу больше ничего комментировать", – сказал пресс-секретарь.

14 декабря Песков прокомментировал материал английской газеты The Sunday Times, в котором утверждалось, что второй раз Навального пытались отравить, когда он лежал в омской больнице. "The Sunday Times – воскресное чтиво такое в халате. Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно назвать емким английским словом bullshit (фигня, х**ня, чушь собачья и т.п. – Фокус). Большего не буду говорить", – заявил он.

Навальный подал иск в суд. В нем он просит признать несоответствующим действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию заявление Пескова о том, что с оппозиционером работают "специалисты ЦРУ".