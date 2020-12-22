Британский штамм коронавируса более опасен для детей, – ученые

Вирусологи считают, что новая мутация вируса изменила способ проникновения в клетки человека.

Новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, провоцируют заражение у детей наравне со взрослыми.

Об этом заявляют ученые правительственной Консультативной группы по вопросам угрозы новых респираторных вирусов (NERVTAG), передает Reuters.

"Существует намек на то, что он имеет более высокую склонность заражать детей. Мы не установили ни одной причины агрессивности вируса в отношении детей, но мы можем это увидеть в статистике заражений. Нам нужно будет собрать больше данных, чтобы увидеть, как он будет вести себя в будущем", – сказал Нил Фергюсон, профессор и инфекционный эпидемиолог из Имперского колледжа в Лондоне, а также член NERVTAG.

Другой профессор NERVTAG Венди Барклай, сказал, что новая мутация вируса изменила способ проникновения в клетки человека, поэтому "дети, вероятно, такие же восприимчивы к этому вирусу, как взрослые".

"Поэтому, учитывая характер их смешения, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей», – сказал Барклай.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля".

Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.

По словам ученых, новая мутация вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса.

Ряд стран Европы закрыл сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в некоторые регионы Великобритании, в частности ее столицу – Лондон, но Украина пока что не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.