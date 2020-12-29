Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса. Для чего она ей – пока непонятно

26 декабря в стране начата вакцинация препаратом Pfizer.

Партия вакцины "Спутник V" была с полицейским эскортом отправлена в Национальный центр общественного здравоохранения. Там "венгерские эксперты получат еще одну возможность для принятия решения, как использовать вакцину", – сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Напомним, руководство Евросоюза выступает категорически против того, чтобы страны-члены союза применял вакцины (как и любые лекарства), которые не зарегистрированы в ЕС. Это запрещено и законодательством ЕС.

"Спутник V" такой регистрации не имеет.

Власти Венгрии одно время говорили, что будут применять российскую вакцину, несмотря на запрет ЕС. 19 ноября страна получила первые образцы "Спутник V" — первой среди европейских государств. Еврокомиссия в ответ предостерегла Будапешт от покупки препарата и пригрозила принять против административные меры, сославшись на то, что члены содружества имеют право закупать только те лекарства, которые полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза.

"Я рассматриваю вакцину не как политический вопрос, а как вопрос здравоохранения. Надо спасать жизни. Если какие-то вакцины появляются раньше, то Венгрия также должна заказать их. Не дело Сороса решать, какие вакцины хорошие, а какие — нет. Решать должны лаборатории и венгерский народ, который сможет свободно выбрать из нескольких вакцин", — заявил в ответ премьер-министр Виктор Орбан.

В итоге, 26 декабря, на день раньше чем в других странах ЕС, в Венгрии была начата вакцинация препаратом Pfizer, получившим одобрение европейского регулятора.

Первой партии доставленной в Венгрию вакцины Pfizer достаточно для вакцинации 4875 человек.

Массовая вакцинация по всему Европейскому союзу, где проживает почти 450 млн человек, стартовала 27 декабря.

Напомним, в Беларусь прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V". Министерство здравоохранения страны объявило о начале массовой вакцинации. Первыми прививки получат медицинские работники, педагоги и те, кто в силу особенностей профессии должен много контактировать с людьми. Вакцинация будет добровольной, сообщил министр Дмитрий Пиневич.