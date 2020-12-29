"Украине сам бог велел закупать российскую вакцину от COVID-19", - депутат Госдумы РФ

Ранее глава МИДа Украины назвал российскую вакцину "Спутник V" "гибридным оружием России против Украины".

Первый зампред комитета Госдумы России по СНГ Виктор Водолацкий, комментируя слова Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы касательно того, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является "гибридным оружием России против Украины", заявил, что Киеву "сам бог велел" закупать у РФ этот препарат. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Глава МИД в последние дни делает заявления, которые вообще являются для нормального человека неадекватными… Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием — это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям", — сказал Володацкий.

Он подчеркнул, что российская вакцина является безопасной, а украинцы якобы "хотят получить эту вакцину".

"Зеленский и его команда считают, что тем самым они сдадутся России, и ждут как манны небесной, когда Европа или США могут с барского плеча когда-нибудь привезти эту новую вакцину, которая разрабатывается в Европе, для того, чтобы вакцинировать жителей Украины", — добавил российский депутат.

Он добавил, что уже все руководство Украины, вероятно, поражено неким вирусом, который "мозги полностью переворачивает", из-за чего те "забывают совместную историю".

Отметим, Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса "гибридным оружием России против Украины" в интервью газете "День", которое опубликовали 28 декабря.

Примечательно, что президент РФ Владимир Путин еще не вакцинировался российским препаратом "Спутник V"

Напомним, в США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Беларусь первая из зарубежных стран начала вакцинацию "Спутником V". Первыми прививки получат медицинские работники, педагоги и те, кто в силу особенностей профессии должен много контактировать с людьми. Вакцинация будет добровольной. Вслед за ней вакцинацию "Спутником V" начали и в Аргентине.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине будут использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний.