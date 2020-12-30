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В США обнаружили первый случай заражения мутировавшим коронавирусом

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Коронавирус, медик, ковид, карантин
Фото: "КП" / Амир Закиров | Медик

Случай заражения новым видом коронавируса зафиксировали в штате Колорадо.

Губернатор штата Колорадо Джаред Полис на своей странице в Twitter сообщил, что они зафиксировали первый случай заражения мутировавшим коронавирусом штамма VOC 202012/01, который в декабре начал активно распространяться по территории Великобритании.

"Сегодня мы обнаружили первый случай COVID-19 варианта B.1.1.7 в Колорадо, тот же вариант, который обнаружен в Великобритании", — написал Полис.

Он добавил, что для них в приоритете здоровье и безопасность жителей штата Колорадо, потому они изучают этот случай заражения крайне пристально.

Твит губернатора штата Колорадо касательно первого случая заражения мутировавшим коронавирусом

Отметим, штат Колорадо находится на западе центральной части США. Среди американских штатов он занимает восьмое место по площади, а по количеству населения — двадцать второе. Его население превышает 5,2 млн человек.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыл сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Впрочем, согласно заявлению ВОЗ, этот штамм COVID уже успел добраться как минимум до восьми стран Европы.

А по информации The Japan Times, в Японии выявили пять случаев заражения новым видом коронавируса среди граждан, которые прилетели из Великобритании. Все они отправлены на самоизоляцию, а медицинская служба устанавливает круг контактных лиц.

Минздрав Британии признал, что ситуация с новым вирусом вышла из-под контроля. Из-за слишком быстрого распространения заболевания власти страны объявили о введении жесткого карантина.