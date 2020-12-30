В США обнаружили первый случай заражения мутировавшим коронавирусом

Случай заражения новым видом коронавируса зафиксировали в штате Колорадо.

Губернатор штата Колорадо Джаред Полис на своей странице в Twitter сообщил, что они зафиксировали первый случай заражения мутировавшим коронавирусом штамма VOC 202012/01, который в декабре начал активно распространяться по территории Великобритании.

"Сегодня мы обнаружили первый случай COVID-19 варианта B.1.1.7 в Колорадо, тот же вариант, который обнаружен в Великобритании", — написал Полис.

Он добавил, что для них в приоритете здоровье и безопасность жителей штата Колорадо, потому они изучают этот случай заражения крайне пристально.

[ + – ] Твит губернатора штата Колорадо касательно первого случая заражения мутировавшим коронавирусом

Отметим, штат Колорадо находится на западе центральной части США. Среди американских штатов он занимает восьмое место по площади, а по количеству населения — двадцать второе. Его население превышает 5,2 млн человек.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыл сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Впрочем, согласно заявлению ВОЗ, этот штамм COVID уже успел добраться как минимум до восьми стран Европы.

А по информации The Japan Times, в Японии выявили пять случаев заражения новым видом коронавируса среди граждан, которые прилетели из Великобритании. Все они отправлены на самоизоляцию, а медицинская служба устанавливает круг контактных лиц.

Минздрав Британии признал, что ситуация с новым вирусом вышла из-под контроля. Из-за слишком быстрого распространения заболевания власти страны объявили о введении жесткого карантина.