Британские ученые обнаружили связь между коронавирусом и повреждением сосудов мозга

В мозге жертв вируса было много очагов воспаления и мелких кровоизлияний

Ученые из Национального института здравоохранения Великобритании выявили связь между коронавирусной инфекцией и повреждением сосудов головного мозга, о чем написали в New England Journal of Medicine.

Они провели посмертную магнитно-резонансную томографию с высоким разрешением и гистопатологическое исследование, направленное на микрососудистые изменения в мозге, 19 людям в возрасте от 50 лет до 73 лет, которые скончались от Covid-19 с марта по июль 2020 года. Среди них было немало тех, у кого присутствовали дополнительные факторы риска: сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет и другое.

В ходе исследований выяснилось, что мозг пациентов с коронавирусом может быть восприимчив к повреждению микрососудов. Как показали снимки МРТ, в мозге жертв вируса было много очагов воспаления и мелких кровоизлияний.

По словам исследователей, они ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода, однако увидели обильные мелкие повреждения нервной ткани, которые наблюдаются во время инсульта или воспаления мозга.

При этом отмечается, что признаков Covid-19 в тканях мозга обнаружено не было. Это может свидетельствовать о том, что повреждения мозга были вызваны не самой инфекцией, а высокой активностью иммунитета, который начал бороться не только с вирусом, но и со здоровыми клетками кровеносных сосудов.

Напомним, в Великобритании, где был обнаружен новый штамм коронавируса, началась массовая вакцинация населения, которая стартовала 8 декабря.

Тем временем в Китае исследования о происхождении коронавируса Covid-19 и вызванной ним пандемии отнесли к государственной тайне. Теперь перед публикацией все данные проверяет специальная комиссия при правительстве КНР.

Недавно Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) сообщил, что в городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, могло быть инфицировано около 5% населения, то есть в 10 раз больше, чем показывала статистика.