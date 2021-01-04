В Турции археологи нашли 2500-летний храм Афродиты (фото)

Местонахождение храма удалось установить благодаря сканированию почвы.

В городе Урла (Турция, провинции Измир) археологи нашли остатки храма Афродиты, возраст которого оценивается в 2500 лет.

Об этом сообщает издание Cumhuriyet.

Всего исследователями были найдены 35 древних поселений, из которых 16 относятся к эпохе позднего неолита, в том числе останки храма.

"Во время наших исследований обнаружили храм Афродиты, находка датируется V веком до нашей эры… Руины храма впечатляют. Афродита была очень почитаемой в то время", – сообщила доцент кафедры археологии университета искусств им. Мимара Синана в Стамбуле Элиф Копарал.

По ее словам, раскопки в этом районе начались еще в 2006 году. Местонахождение храма удалось установить благодаря сканированию почвы, а также предыдущим находкам. В частности, речь идет о пещерах и могилах знатных людей общины того времени.

В греческой мифологии Афродита – богиня красоты и любви, включавшаяся в число двенадцати олимпийских богов. Также почиталась как богиня плодородия, вечной весны и жизни. Иногда почиталась как богиня браков и даже родов.

Отметим, в Британии семья нашла клад из золотых монет эпохи Тюдоров, копаясь в саду. На золотых монетах изображены инициалы Генриха VIII, а также трех из шести его жен.

Ранее в Израиле археологи обнаружили клад с фальшивыми деньгами, закопанный за несколько сотен лет до изобретения монет.

А в декабре в польском городе Слушкуве в поле найден клад из 6,5 тысячи серебряных монет, серебряных слитков, фрагментов свинца и колец.