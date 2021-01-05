Новый штамм коронавируса добрался до Нью-Йорка

Если начнется массовое заражение, больницы штата могут не выдержать наплыва пациентов.

Первый случай нового штамма коронавируса, выявленного в прошлом году в Великобритании, зафиксирован в штате Нью-Йорк, передает The Guardian со ссылкой на заявление губернатора Эндрю Куомо.

Первым носителем нового штамма оказался 60-летний мужчина, который живет в Олбани. Поскольку в последнее время он не покидал пределы населенного пункта, есть предположения, что мутировавший вирус уже распространяется среди населения.

Пока что, после проведенных пяти тысяч тестов этот случай единичен, но Куомо не исключает, что "правила игры могут измениться". Если штамм начнет массово распространяться, регионы будут вынуждены вводить новые ограничения.

По словам губернатора, появление более контагиозного вируса представляет серьезную угрозу для медицинской системы региона, поскольку больницы могут не справиться с потоком новых пациентов с Covid-19. Кроме того, вакцинация населения США отстает от графика.

В связи с этим Куомо продолжает настаивать на увеличении скорости иммунизации. Он предупредил медучреждения о том, что будет урезана помощь тем, кто не сможет делать прививки достаточно быстро. Если в течение недели используют все дозы вакцин, которые поступили в больницу, ей грозит штраф и потеря поставок препарата в будущем.

[ + – ] Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Фото: Скриншот

"Я не хочу, чтобы вакцина была в холодильнике или морозильной камере, я хочу, чтобы она была у кого-нибудь под рукой. Если вы не выполняете эту функцию, это вызывает вопросы об эффективности работы больницы", – заявил он.

Федеральное правительство распространило более 15 миллионов доз вакцины по штатам и территориям по всей стране, но, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованным в понедельник, пока было введено только около 4,5 миллионов доз вакцины.

Несмотря на то, что администрация Трампа пообещала распределить 20 миллионов доз к концу года, к 1 января прививки получили менее 3 миллионов американцев.

По мнению экспертов, новый штамм коронавируса появился в Штатах еще в октябре, хотя он был идентифицирован совсем недавно, и детали его происхождения и совпадения с вариантом, обнаруженным в Великобритании, все еще исследуются.

Тем временем в Великобритании с 5 января на всей территории вводится новый локдаун из-за роста случаев заболевания коронавирусом, в том числе его новым штаммом.

Как известно, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Впрочем, согласно заявлению ВОЗ, этот штамм COVID уже успел добраться как минимум до восьми стран Европы.