Китай не допускает экспертов ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

В Пекине затягивают с выдачей доступа для экспертов, изучающих происхождение Covid-19.

Власти Китая до сих пор не выдали разрешение Всемирной организации здравоохранения на прибытия в страну ее экспертов, которые собираются изучить происхождение коронавируса, передает CentralAsia.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус недоволен такими действиями Пекина.

"Я очень разочарован этой новостью. Два эксперта группы узнали об этом, когда уже были в пути, а другие не смогли отправиться в поездку в последнюю минуту. Я общался с высшими китайскими официальными лицами и еще раз дал понять, что эта миссия — приоритет для ВОЗ и международной команды. Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры для скорейшего разрешения ситуации", – заявил он.

Ранее заместитель советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер предположил, что мировую пандемию Covid-19 могла спровоцировать утечка вируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

Китай жестко отреагировал на заявление Поттингера. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала эти слова "низкокачественной ложью" и потребовала объяснений у Белого дома.

В свою очередь глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин отверг какую-либо связь учреждения с коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, слухи о том, что новый коронавирус вырвался из лаборатории являются "пропагандистскими теориями".

Тем не менее, власти Китая исследования о происхождении коронавируса Covid-19 и вызванной им пандемии отнесли к государственной тайне. Теперь перед публикацией все данные проверяет специальная комиссия при правительстве КНР. Поскольку пандемия подорвала репутацию Пекина на мировой арене, китайские лидеры опасаются любых выводов, которые могли бы свидетельствовать об их халатности, повлекшей распространение болезни.