Демократы опережают республиканцев на выборах в Сенат в штате Джорджия, – СМИ

Подсчитано 98% бюллетеней.

В американском штате Джорджия сегодня проходит второй тура выборов в верхнюю палату Конгресса США. По предварительным подсчетам голосов, демократы опережают своих соперников-республиканцев.

Об этом сообщает Fox News.

По последним данным демократ Джон Оссофф опережает республиканца и действующего сенатора Дэвида Пердью с результатом 50,2% (2 205 082 голоса) против 49,9%. (2 192 276 голосов). Хотя уже подсчитано 98% бюллетеней, борьба в этой паре еще не окончена, отставание между соперниками остается слишком мизерное.

Сенатор-республиканец Келли Лофлер (2 173 804 голоса) отстает от Рафаэля Уорнока (2 223 649) на 1,2%.

Издания CNN и Fox News уже объявили о победе представителя Демократической партии.

В случае, если демократам удастся одержать победу в этом штате, количество мест республиканцев и демократов в Сенате станет равным – по 50. Тогда решающим голосом в верхней палате Конгресса станет голос избранного вице-президента США Камалы Харрис. Таким образом, демократы впервые за много лет смогут контролировать обе палаты Конгресса.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки на президентских выборах победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако его соперник — республиканец Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы "украденными". Он неоднократно заявлял, что во многих штатах зафиксированы махинации. В штате Джорджия провели ручной пересчет голосов, который подтвердил победу Байдена. После чего госсекретарь Дорджии заявил об угрозах.

Байден победил на президентских выборах. Он получил 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Трамп требовал от властей Джорджии "найти" голоса для победы в штате.