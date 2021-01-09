Трампу могут объявить импичмент после инаугурации его преемника, – СМИ

Рассмотрение импичмента Сенат сможет начать только 20 или 21 января.

Президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после инаугурации его преемника Джо Байдена. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не намерена собираться на заседание до 19 января.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на меморандум, который распространил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Отмечается, что если не получится добиться согласия всех 100 сенаторов, то Сенат не сможет собраться на заседание до 19 января. В этом случае, если Палата представителей утвердит статьи импичмента, то Сенат получит их лишь 19 или 20 января.

Рассмотрение импичмента Сенат сможет начать только 20 или 21 января в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву), а полномочия Трампа истекают ровно в полдень 20 января.

"Процесс в Сенате, таким образом, начнется после окончания президентского срока Трампа – либо через час после его окончания 20 января, либо через 24 часа после его окончания 21 января", – говорится в меморандуме.

В свою очередь, это означает, что импичментом будет заниматься уже лидер демократов Чак Шумер, так как Демократическая партия получила контроль над Сенатом.

Также пока не ясно, кто будет главой на процессе по импичменту Трампа, так как к этому моменту он уже не будет считаться действующим президентом. При стандартной процедуре на процессе председательствует глава Верховного суда США.

Отметим, ранее Дональд Трамп заявил о нежелании присутствовать на инаугурации демократа Джо Байдена 20 января.

9 января социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт Дональда Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". 8 января соцсеть Twitter разблокировала аккаунт Трампа. Спустя всего сутки после бана американский лидер опубликовал новую запись. В посте глава государства осудил насилие в Вашингтоне и пообещал сосредоточиться на плавной передаче власти. Трамп призвал американцев к примирению.