Политик не исключает, что у русских есть компромат на действующего президента США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси засомневалась в адекватности президента Дональда Трампа после погрома в Капитолии 6 января, о чем рассказала в интервью CBSNews.

"Что ж, к сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, является ненормальным, расстроенным и опасным президентом Соединенных Штатов. И осталось всего несколько дней до того, как мы сможем от него защититься. Но он сделал что-то настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело", – заявила она.

Кроме того, политик не исключила, что подыгрывание Трампа России и показательное нежелание идти на конфликт с Владимиром Путиным имеют под собой основания. По ее мнению, у россиян может быть компромат на американского лидера.

"Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это… Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов такой… служанка Путина", – отметила Пелоси.

Отметим, что еще в ноябре 2019 года Джо Байден рассказывал о том, что слушания по импичменту в Конгрессе отчетливо показали, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не хотят его победы на президентских выборах.

Напомним, 10 января спикер Палаты представителей опубликовала сообщение с призывом к вице-президенту Майку Пенсу инициировать реализацию 25-й поправки к Конституции и отстранить президента Дональда Трампа от должности.

После событий в Капитолии Джо Байден и ряд других политиков обвинили президента США в подстрекательстве, ряд конгрессменов и сенаторов призвали отстранить Трампа от власти.