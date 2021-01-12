Президент Турции Реджеп Эрдоган ушел в Telegram и уже запостил котика (фото)

У канала Реджепа Тайипа Эрдогана есть метка, которая подтверждает подлинность аккаунта.

Первый пост, который появился на канале Эрдогана, сообщал: "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Телеграме!". После чего последовало фото кота и выражение благодарности подписчикам за то, что присоединились к каналу.

Турецкий президент также зарегистрировался в национальном мессенджере от провайдера Lifecell — BiP.

Аккаунт зарегистрировали после сообщения о том, что американский мессенджер WhatsApp будет делиться данными с Facebook.

Последние события вокруг Twitter и Parler способствовали значительному росту числа пользователей мессенджера Павла Дурова. За трое суток количество активных пользователей увеличилось на 25 млн человек. Всего активных пользователей приложения насчитывается свыше 500 миллионов. В частности, 38% новых регистраций зафиксированы из Азии, 27% — из Европы, 21% — из Латинской Америки и 8% — со стран Северной Африки и Ближнего Востока.

11 января издание The Daily Telegraph сообщило, что мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Согласно данным, приведенным СМИ, с 6 января 2021 года это приложение загрузили около 545 тыс. раз.

После акций протестов в США, Google и Apple удалили соцсеть Parler из своих магазинов приложений. После этого Amazon отключила сервера соцсети. Владельцы Parler собираются обжаловать решение в суде.