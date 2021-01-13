"Самый крупный клад позднего Средневековья": в Венгрии нашли 7 тысяч редких монет (фото)

Во время раскопок недалеко от Будапешта был найден сосуд с серебряными и золотыми монетами.

В Венгрии археологи обнаружили уникальный клад, в котором были семь тысяч серебряных и золотых монет. Об этом сообщает Музейный центр Ференци.

Большинство монет предварительно датируются 1520 годом.

"Эта находка – самый крупный клад монет позднего Средневековья, когда-нибудь найденный в округе Пешт", – говорится в сообщении.

Археологи под руководством Балажа Надя с помощью волонтеров из Ассоциации археологических общин исследовали средневековую памятку в городке Уйлендел недалеко от Будапешта. Во время раскопок был найден сосуд с серебряными и золотыми монетами.

Предполагается, что местные жители могли спрятать монеты перед нападением Османской империи и известной битвой под Могачем.

Среди находок самой древней является монета II-го века – серебряный денарий Луция Вера, императора Римской империи (161-169 года). Также найдены несколько золотых монет времен мадьярского короля Матяша І Корвина (1458-1490) и серебряные монеты времен правления Владислава ІІ Ягелона (1490-1516) и Лайоша ІІ (1516-1526).

На то время на эти деньги можно было купить семь лошадей, а сегодня приобрести дорогой автомобиль.

Отметим, в Британии семья нашла клад из золотых монет эпохи Тюдоров, копаясь в саду. На золотых монетах изображены инициалы Генриха VIII, а также трех из шести его жен.

Ранее в Израиле археологи обнаружили клад с фальшивыми деньгами, закопанный за несколько сотен лет до изобретения монет.

А в польском городе Слушкуве в поле найден клад из 6,5 тысячи серебряных монет, серебряных слитков, фрагментов свинца и колец.