Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху завел канал в Telegram на русском языке

Информацию о подлинности канала Нетаньяху подтвердил советник премьер-министра.

13 января 2021 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху создал личный канал в мессенджере Telegram. Записи на нем появляются на русском языке.

Подлинность канала политика подтвердил изданию "РИА Новости" Дмитрий Гендельман, советник Нетаньяху. Он отметил, что это не первая страница политика на русском языке.

"Его русскоязычная страница в Facebook существует больше шести лет и является самой популярной среди израильских политиков. Открытие Telegram-канала связано с ростом популярности этой площадки среди пользователей, и для Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории", — сказал Гендельман.

По словам советника Нетаньяху, израильский лидер намерен публиковать на странице всю важную информацию, касающуюся его деятельности в должности премьера.

За первые несколько часов существования на канал Нетаньяху подписались более 4,3 тыс человек.

Отметим, 12 января о создании своего канала в Telegram объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. За прошедшие сутки на страницу подписалось уже более 216 тысяч человек.

Последние события вокруг Twitter и Parler способствовали значительному росту числа пользователей мессенджера Павла Дурова. 12 января он сообщил, что за трое суток количество активных пользователей Telegram увеличилось на 25 млн человек. В частности, 38% новых регистраций зафиксированы из Азии, 27% — из Европы, 21% — из Латинской Америки и 8% — со стран Северной Африки и Ближнего Востока.

11 января издание The Daily Telegraph сообщило, что мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Согласно данным, приведенным СМИ, с 6 января 2021 года это приложение загрузили около 545 тыс. раз.

После акций протестов в США, Google и Apple удалили соцсеть Parler из своих магазинов приложений. После этого Amazon отключила сервера соцсети. Владельцы Parler собираются обжаловать решение в суде.