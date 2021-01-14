Байден надеется, что импичмент Трампа не помешает ему возглавить Белый дом

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

Избранный президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат сможет выполнить обязательства по импичменту пока еще действующего президента Дональда Трампа без ущерба для утверждения новой администрации. Соответствующее заявление в среду, 13 января, было опубликовано на сайте переходной команды демократа.

"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой страны", – заявил Байден.

Среди таких дел будущий глава Белого дома выделил, в частности, вопросы, связанные с распространением коронавируса, распространением вакцин и восстановлением экономики.

Ранее стало известно о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Он стал первым в истории страны президентом, в отношении которого Палата представителей дважды принимал такую резолюцию.

Напомним, в среду 13 января Палата представителей американского Конгресса приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

11 января палата представителей обнародовала документ об импичменте Трампу. В резолюции действующего президента США конгрессмены обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи с его заявлениями в день беспорядков на Капитолийском холме. В результате беспорядков тогда погибло пять человек.