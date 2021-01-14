В Турции начали вакцинацию населения китайским препаратом Sinovac (видео)

Министр здравоохранения Турции вакцинировался в прямом эфире.

В Турции стартовала вакцинация населения против коронавируса препаратом Sinovac китайского производства. Последние клинические испытания этой вакцины в Бразилии показали, что она защищает от коронавируса только на 50,4%.

Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Сегодня мы вместе с членами научного совета стали первыми медицинскими работниками, которым после утверждения вакцины были сделаны прививки от коронавируса. Процесс начат для всех наших медицинских работников", – написал Коджа.

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Упомянутый научный совет был создан в начале 2020 года для профессионального и оперативного реагирования на пандемию.

Отметим, ранее биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса. Однако последние клинические испытания вакцины в Бразилии показали, что вакцина CoronaVac, которая была разработана китайской компанией Sinovac Biotech, защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. В Офисе президента подчеркнули, что китайская вакцина будет поставляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране обещано выделение бесплатно 8 млн доз вакцины.

Ранее Фокус рассказывал рассказывал обо всем, что стоит знать о китайской вакцине от коронавируса.