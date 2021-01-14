Окончательно и бесповоротно. Зачем понадобился импичмент за неделю до конца срока Трампа

Дональд Трамп стал первым президентом США, против которого дважды был начат процесс импичмента. Фокус разбирался, зачем понадобился второй раз, и как он будет проходить.

Первый процесс импичмента президента США Дональда Трампа начался осенью 2019 года, его инициировали демократы в Палате представителей. Тогда президента обвинили в препятствовании правительственному расследованию по вмешательству России в выборы США. Также Трампа обвиняли в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы начать расследование против Джо Байдена.

Процесс импичмента в Палате представителей продвигался медленно, в ходе которого были взяты показания у дюжины свидетелей.

К декабрю 2019 года Палата представителей завершила расследование импичмента и передала документы по делу в Сенат. Трампа обвинили по двум статьям за злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

В январе контролируемый республиканцами Сенат провел быстрое судебное разбирательство без вызова новых свидетелей и в конце концов, оправдал Трампа. Только один сенатор-республиканец проголосовал за то, чтобы осудить президента по одной из статей.

13 января 2020 года Палата представителей, контролируемая демократами, снова подвергла Дональда Трампа импичменту. В этот раз президент обвинили в подстрекательстве к мятежу после того, как неделю назад толпа сторонников Трампа взяла штурмом здание Капитолия.

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс должен был официально объявить победу Джо Байдена на президентских выборах. В это время, Трамп продолжал писать в Twitter о том, что выборы были проведены нечестным путем и призывал сторонников "бороться". За эти сообщения Трамп был позже заблокирован в Twitter и Facebook.

Что будет дальше

Что приняли демократы в Палате представителей

За несколько часов Палата представителей рассмотрела и одобрила единственную статью обвинения президента, объявив его виновным в подстрекательстве к мятежу.

Процесс импичмента начался после того, как документ с обвинением Трампа подписала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако окончательный вердикт, как и в прошлый раз, вынесет Сенат.

Перед тем, как вынести окончательное решение, Сенату необходимо провести судебное разбирательство для определения вины Трампа. Отметим, что в случае импичмента, Палата представителей – формулирует и выдвигает обвинение против президента, а в Сенате процедура превращается в судебный процесс. В нем Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных.

Для осуждения Трампа необходимо большинство в две трети голосов. Ожидается, что среди 100 имеющихся сенаторов, как минимум 17 республиканцев должны поддержать демократов в Сенате, чтобы осудить Трампа.

Когда начнется суд

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл уже отверг призывы демократов немедленно начать судебный процесс по импичменту. Он заявил, что процесс не начнется до тех пор, пока Сенат не вернется после перерыва в работе 19 января.

Таким образом, судебный процесс, скорее всего, начнется после того, как Трамп покинет свой пост 20 января. Палата представителей должна официально передать обвинения против Трампа в Сенат до начала судебного разбирательства.

Как будет защищаться Трамп

Палата представителей одобрила единственную статью об импичменте, обвинив Трампа в "подстрекательстве к мятежу". Обвинение основано на речи Трампа, которую он произнес перед тысячами сторонников незадолго до штурма Капитолия.

Скорее всего, Трамп будет утверждать в суде, что его высказывания являются свободой слова, защищенной Первой поправкой Конституции США. Также Трамп может утверждать, что несмотря на используемые призывы к "борьбе", он не имел в виду буквальный призыв к насилию.

Вскоре после голосования по импичменту, Трамп опубликовал видеозапись своего заявления, где осудил насилие, совершенное на прошлой неделе в Капитолии.

"Насилию и вандализму нет места в нашей стране", – заявил Трамп в видеообращении.

Могут ли Трампу предъявить импичмент

Эксперты, на которых ссылается Reuters, говорят, что "поздний импичмент" является конституционным. Импичмент в США используется не только для отстранения чиновников от должности, но и для дисквалификации их кандидатур в будущем. Это означает, что даже после того, как Трамп покинет Белый дом, остаются причины для проведения импичмента.

Конституция США гласит, что одним из наказаний, после осуждения в рамках импичмента, может быть "лишение права занимать какую-либо почетную, доверительную или коммерческую должность в США".

Согласно прецеденту Сената, для подобной дисквалификации необходимо простое большинство. Исторически сложилось так, что такое голосование происходит лишь после вынесения приговора по импичменту.

Сколько будет длиться судебный процесс

Верховный суд США заявил, что Сенат имеет широкие полномочия устанавливать свои собственные правила проведения импичмента. Но в соответствии с действующими правилами судебное разбирательство займет как минимум несколько дней.

Чем обернется второй импичмент Трампа для США

Американское издание CNN опубликовало колонку журналиста из пула Белого дома Стивена Коллинсона, в которой говорится, что "второй процесс импичмента Трампа навис над Байденом и республиканцами".

"Второй импичмент Дональда Трампа закрепил вердикт в истории коррумпированного и опозоренного президента. Но политический финал этой трагической саги только начинается и определит, насколько Америка сможет оправиться от яростного президентского срока", – пишет Коллинсон.

По его словам, судебный процесс по импичменту Трампа в Сенате будет означать, что его токсичное присутствие испортит начало президентства Джо Байдена. Данный факт может серьезно подорвать способность Байдена справиться с "кровавой паникой, которая еще никогда не была настолько плохой".

New York Times в своем материале написало, что Трамп может быть подвергнут импичменту, но почти наверняка он досидит последнюю неделю своего срока. Более того, президент не планирует с позором уйти в тень, что потенциально сделает его постоянной силой в американской жизни, даже если и ослабленной.

В издании подчеркивают, что Трамп выпустил пятиминутное видеообращение, где осудил насилие у Капитолия и отрекся от протестующих.

"Но он не выразил ни сожаления, ни раскаяния за то, что несет какую-либо ответственность в разжигании противостояния на прошлой неделе, а также в течение четырех лет. И хотя Трамп напрямую не упоминал импичмент, он пожаловался на "беспрецедентное посягательство на свободу слова", – отмечает NYT.

Глава вашингтонской редакции The Guardian Дэвид Смит написал, что "второй импичмент Трампа ставит его на первое место среди повелителей беззакония".

Автор пишет, что президентство, полное страха, гнева и разногласий, достигло своего апогея в Палате представителей, но сторонники Трампа все еще остаются верными его лжи.

"Элизабет Чейни и девять других республиканцев, которые поддержали демократов в двухпартийном голосовании 232–197 за импичмент Трампа, не стали исчерпывающим ответом на вопрос. Да, в этот раз оказалось на 10 голосов больше со стороны республиканцев, чем во время прошлогоднего импичмента, и да, в дамбе появились трещины. Но она еще не рухнула", – пишет эксперт.

Судьба судебного процесса в Сенате менее определена, чем год назад, и его исход много расскажет о будущем Республиканской партии и самой Америки, отмечает Смит.

Главный исполнительный директор Atlantic Council Фредерик Кемп считает, что "отставка Трампа была бы лучшим путем к исцелению США и глобальной эффективности".

"Отставка Трампа предоставила бы избранному президенту Джо Байдену лучший "шанс" стать исцеляющим и объединяющим лидеров, которым он стремится стать. Это позволило бы стране избежать еще одной поляризующей драки за импичмент", – пишет Кемп.

Он также отметил, что Байден не поддерживал процесс импичмента, так как наверняка понимает, что исторически демократии укреплялись именно в ходе перемирия, а не возмездия.