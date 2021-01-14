Леди Гага и Джастин Тимберлейк выступят на инаугурации Байдена

Леди Гага исполнит национальный гимн США, а Тимберлейк исполнит песню о "лучшем будущем".

Певец Джастин Тимберлейк выступит на инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, а Леди Гага споет гимн. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов церемонии. Тимберлейк написал об этом на своей странице в Instagram.

Леди Гага выражала поддержку Байдену на выборах.

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"Прошлый год принес много разочарований, горя, гнева. Бывали времена, когда ощущалось полное бессилие. Эта песня стала нашим способом воодушевить всех, помочь не терять надежду и продолжать работать, чтобы прийти к лучшему будущему!" — написал Тимберлейк.

"Эта инаугурация предоставляет уникальную возможность подчеркнуть стойкость и дух объединенной Америки", — сообщил руководитель Комитета по инаугурации Тони Аллен.

Инаугурация Байдена будет выглядеть иначе, чем другие инаугурации американских президентов из-за недавнего штурма Капитолия. Меры безопасности вокруг района будут усилены. Также в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии Байден попросил американцев оставаться дома и наблюдать за его инаугурацией удаленно.

Популярный 64-летний голливудский актер Том Хэнкс станет ведущим специальной 90-минутной программы по случаю инаугурации президента США Джо Байдена. Кроме того, на мероприяти выступят Джон Бон Джови, Деми Ловато и Ант Клемонс.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Отметим, недавно 42-й президент США, Джордж Буш сообщил, что обязательно явится на инаугурацию Байдена. Также приедет и его жена, Лора Буш. Ранее они посещали инаугурации Обамы и Трампа. Однако Джимми Картер, 39-й президент США, который занимал этот пост с 1977 по 1981 гг. с супругой Розалин инаугурацию не посетят. Иванка Трамп также посетит инаугурацию Байдена наперекор отцу.