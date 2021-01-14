Леди Гага и Джастин Тимберлейк выступят на инаугурации Байдена
Леди Гага исполнит национальный гимн США, а Тимберлейк исполнит песню о "лучшем будущем".
Певец Джастин Тимберлейк выступит на инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, а Леди Гага споет гимн. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов церемонии. Тимберлейк написал об этом на своей странице в Instagram.
Леди Гага выражала поддержку Байдену на выборах.
"Прошлый год принес много разочарований, горя, гнева. Бывали времена, когда ощущалось полное бессилие. Эта песня стала нашим способом воодушевить всех, помочь не терять надежду и продолжать работать, чтобы прийти к лучшему будущему!" — написал Тимберлейк.
"Эта инаугурация предоставляет уникальную возможность подчеркнуть стойкость и дух объединенной Америки", — сообщил руководитель Комитета по инаугурации Тони Аллен.
Инаугурация Байдена будет выглядеть иначе, чем другие инаугурации американских президентов из-за недавнего штурма Капитолия. Меры безопасности вокруг района будут усилены. Также в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии Байден попросил американцев оставаться дома и наблюдать за его инаугурацией удаленно.
Популярный 64-летний голливудский актер Том Хэнкс станет ведущим специальной 90-минутной программы по случаю инаугурации президента США Джо Байдена. Кроме того, на мероприяти выступят Джон Бон Джови, Деми Ловато и Ант Клемонс.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.
Отметим, недавно 42-й президент США, Джордж Буш сообщил, что обязательно явится на инаугурацию Байдена. Также приедет и его жена, Лора Буш. Ранее они посещали инаугурации Обамы и Трампа. Однако Джимми Картер, 39-й президент США, который занимал этот пост с 1977 по 1981 гг. с супругой Розалин инаугурацию не посетят. Иванка Трамп также посетит инаугурацию Байдена наперекор отцу.