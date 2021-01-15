ВОЗ не поддержала идею обязательной вакцинации при международных поездках

В ВОЗ считают, что влияние вакцин на возможность передачи вируса пока не изучена.

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям выступает против ввода требования о наличии иммунитета или обязательной вакцинации при международных поездках. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока не известно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", — сказано в сообщении.

Кроме того, в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

Напомним, по данным ООН международный туризм из-за коронавируса вернулся к уровню 1990 года. За 10 месяцев 2020 года отрасль потеряла почти триллион долларов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании ученые испытывают новый препарат, который может предоставить мгновенный иммунитет от коронавируса. По словам исследователей, мгновенный иммунитет может обеспечить терапия антителами. Ее могут предоставлять в качестве неотложной помощи с пациентам на стационарном лечении и пациентам в домах престарелых, чтобы сдержать вспышки.

По данным ВОЗ, богатые страны уже закупили большую часть вакцин от коронавируса, а бедные страны могут остаться без доступа к вакцинам.