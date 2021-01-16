В США арестовали сторонницу Трампа, которая вела прямую трансляцию штурма Капитолия (фото)

Жительница штата Техаса, риелтор и радиоведущая Джена Райан прилетела в Вашингтон на частном самолете и радостно позировала на фоне выбитых окон.

В США ФБР предъявило ордер на арест стороннице Трампа и участнице штурма Капитолия, которая вела прямую трансляцию беспорядков в соцсетях. Об этом сообщает The Sun.

Жительница штата Техас, риелтор и радиоведущая Дженна Райан никогда не скрывала, что поддерживает Дональда Трампа и собирается принять участие в протестах.

Она отправилась в Вашингтон вместе со своими единомышленниками на частном самолете. На месте событий, она комментировала происходящее и одобряла действия протестующих.

"Мы только что штурмовали Капитолий. Это был один из лучших дней в моей жизни", – написала сторонница Трампа в Twitter 6 января.

Райян начала вела прямую трансляцию событий, когда начался марш сторонников Трампа по направлению к Капитолию.

"Все эти люди рабочего класса взяли недельный отпуск. Мы прилетели сюда за свободой. Они хотят украсть у нас выборы, они хотят украсть у нас все", – передавала в соцсеть сторонница Трампа.

"Мы, люди, очень обозлены", – продолжила она.

"Мы прилетели сюда на частном самолете. Бог хотел, чтобы мы были здесь сегодня. Трамп – мой президент", – были ее следующие слова.

Райан также добавила, что "это прелюдия к войне".

Когда в Капитолии уже были выбиты окна, она с удовольствием позировала на из фоне и улыбалась.

"Это окна в Капитолии. И если новостные агентства не прекратят о нас лгать, следующее, что мы сделаем – придем в их студии", – написала она.

Перед отлетом в Вашингтон, Райан поделилась своей фотографией на взлетной полосе и подписала ее: "Садимся в самолет, направляющийся в Вашингтонский округ #MarchToSaveAmerica #stopthesteal".

Она также разместила в Twitter фотографию себя в самолете вместе с другими членами группы сторонников Трампа.

"Мы собираемся штурмовать Капитолий. Они там, внизу, поэтому мы туда летим", – подписала она свой видеоклип.

Райан провела в Вашингтоне два дня. В день штурма Капитолия она сказала агентству Spectrum News, что приняла в нем участие из-за фальсификации выборов.

"Необязательно захватывать Капитолий. Мы, люди, и так владеем этим зданием", – сказала она.

Райан также опубликовала свое фото в головном уборе с надписью Трамп 2020 на фоне здания Капитолия.

"Я иду в Капитолий. Это там, где есть проблемы", – подписала Райан фото.

Она была арестована за "умышленное проникновение или пребывание в запретной зоне без законных полномочий, а также нарушение общественного порядка на территории Капитолия".

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны были подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками. В США уже арестовали более ста человек, которые принимали участие в беспорядках в здании Конгресса.