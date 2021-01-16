Трамп хотел принять участие в марше своих сторонников к Капитолию, но его отговорили, – Reuters

Агенты секретной службы сказали президенту, что не смогут гарантировать его безопасность.

Президент США Дональд Трамп хотел присоединиться к маршу своих сторонников в Вашингтоне 6 января, который впоследствии перерос в штурм Капитолия, однако его от этого отговорили агенты секретной службы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным источников агентства, Трамп хотел лично пойти в Капитолий, чтобы выразить свое недовольство началом процедуры подтверждения победы Джо Байдена на выборах президента США.

"Обращаясь к сторонникам, Трамп несколько раз повторил, что присоединится к их маршу в Капитолий и шесть раз призывал вице-президента Пенса сделать правильную вещь и отказаться от сертификации победы Байдена во время формальной процедуры подсчета электоральных голосов в Конгрессе", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Трамп и его сторонники создали ложный нарратив, что Пенс может перевернуть итоги выборов, хотя его роль в подсчете электоральных голосов в Конгрессе является чисто церемониальной.

Секретная служба США предупредила главу Белого дома, что не сможет гарантировать его безопасность, если он пойдет на этот шаг.

В итоге Трамп уступил и смотрел, как проходил штурм Капитолия по телевизору в Белом доме.

В Белом доме отказались комментировать данную информацию. Секретная служба США также отказалась от комментариев.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны были подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками. В США уже арестовали более ста человек, которые принимали участие в беспорядках в здании Конгресса.