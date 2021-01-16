Иран провел испытания баллистических ракет: они поразили цели на расстоянии 1,8 тыс. км

По сообщению иранского СМИ, ракеты смогли поразить цели в северной части Индийского океана.

Иранское издание Tasnim сообщило, что в утром 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) на заключительном этапе ежегодных военных учений провел тестовые запуски различных классов баллистических ракет. Они пролетели расстояние в 1,8 тыс. км, поразив гипотетические корабли противника в северной части Индийского океана.

Запуск произошел в Центральной пустыне Ирана. При условии запуска таких ракет в центральной части страны они, гипотетически, могут поразить цели на территории целого ряда стран, в том числе — Сирии, Турции, Грузии, России, Индии, Азербайджана, Армении, Саудовской Аравии и других. Также иранские ракеты могут долетать до Черного моря, а при их запуске в северной части страны — и до территории Украины.

[ + – ] Куда могут гипотетически долететь баллистические ракеты, если их запустить в центральной части Ирана Фото: скриншот

Отметим, в этом году военные учения проходили под кодовым названием Payambar-e Azam 15 ("Великий пророк 15"). Они сочетали испытания ракетных вооружений и беспилотников. В частности, ранее проводились испытания дронов, включая уничтожение целей ракетами класса "воздух-воздух".

Эти учения проходили на фоне усиления напряженности между Ираном и США. Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что США могут нанести удар по Ирану. После угроз Тегерана в адрес Вашингтона в Персидском заливе остался авианосец "Нимиц", который ранее планировали вывести оттуда.

Антиамериканская риторика усилилась в Иране в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. 3 января тысячи жителей Ирана и Ирака вышли на улицы в память о Сулеймани. Власти Ирана сообщили о новом запросе в Интерпол по поводу ареста Трампа и нескольких десятков чиновников США.

9 января, в годовщину катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном, Госдеп США обвинил иранское руководство в покрытии виновных в трагедии.