"С чего вдруг?" Жириновского возмутила цена памятника "Аленка"
Ранее политик заявлял, что не против украсить этим объектом один из офисов своей партии.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выразивший готовность купить нашумевший памятник "Аленка", недоволен ценой объекта, заявленной на аукционе, о чем и написал в своем telegram-канале.
"Мы тоже поучаствуем в аукционе, на котором выставлена нововоронежская Алёнушка. Но цена в миллион рублей не совсем справедлива. Мы бы купили ее тысяч за 200. Получается, что сначала все её отвергли, объявили уродливой, но на торги выставили за огромные деньги. С чего вдруг?", — недоумевает политик.
Аукцион по продаже памятника проведет Российский аукционный дом. Торги назначены на 15 февраля. Они пройдут по правилам английского аукциона (на повышение) на электронной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online. Шаг на повышение — 50 тыс. руб. Сумма задатка — 100 тыс. руб. Начальная цена арт-объекта — 1 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются с 14 января по 11 февраля.
Памятник был открыт в Нововоронеже Воронежской области 18 декабря прошлого года в честь 250-летия села Новая Аленовка, основательницей которого являлась Аленка. Внешний вид объекта, в частности, выражение лица девушки вызвало шквал насмешек и критики. В результате его демонтировали через несколько дней.
Однако немало людей высказали желание купить памятник. Тот же Жириновский утверждал, что Аленка – "нормальная", а экс-регионал Олег Царев выразил желание приобрести объект для своего отеля в оккупированном Крыму.