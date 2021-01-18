"З чого раптом?" Жириновського обурила ціна пам'ятника "Оленка"

Раніше політик заявляв, що не проти прикрасити цим об'єктом один з офісів своєї партії.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський, який висловив готовність купити "гучний" пам'ятник "Оленка", незадоволений ціною об'єкта, заявленою на аукціоні, про що і написав у своєму telegram-каналі.

"Ми теж візьмемо участь в аукціоні, на якому виставлена нововоронежська Оленка. Але ціна в мільйон рублів не зовсім справедлива. Ми б купили її тисяч за 200. Виходить, що спочатку всі її відкинули, оголосили потворною, але на торги виставили за величезні гроші. З чого це раптом?", — дивується політик.

Фото: Скриншот

Аукціон з продажу пам'ятника проведе Російський аукціонний дім. Торги призначені на 15 лютого. Вони пройдуть за правилами англійського аукціону (на підвищення) на електронному торговельному майданчику ЕТМ РАД — Lot-online. Крок на підвищення — 50 тис. руб. Сума завдатку — 100 тис. руб. Початкова ціна арт-об'єкту — 1 млн руб. Заявки на участь в торгах приймаються з 14 січня по 11 лютого.

[ + – ]

Пам'ятник був відкритий в Нововоронежі Воронезької області 18 грудня минулого року в честь 250-річчя села Нова Оленівка, засновницею якого була Оленка. Зовнішній вигляд об'єкта, зокрема, вираз обличчя дівчини викликав шквал насмішок і критики. В результаті його демонтували через кілька днів.

Однак чимало людей висловили бажання купити пам'ятник. Той же Жириновський стверджував, що Оленка — "нормальна", а екс-регіонал Олег Царьов висловив бажання придбати об'єкт для свого готелю в окупованому Криму.