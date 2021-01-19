В США задержали женщину, которая якобы украла ноутбук Пелоси во время штурма Капитолия

В ордере на ее арест не указывалось, что ее подозревают в воровстве, а только в незаконном проникновении в здание Капитолия и хулиганстве.

Федеральные правоохранители США задержали участницу штурма Капитолия Райли Джун Уильямс, которая, по словам ее бывшего бойфренда, похитила ноутбук из офиса спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Об этом пишет The Associated Press.

По данным Минюста США, женщину арестовали в понедельник, 18 января. Пока неизвестно, когда суд рассмотрит ее дело.

В ордере на ее арест не указывалось, что ее подозревают в воровстве, а только в незаконном проникновении в здание Капитолия и хулиганстве.

По словам представителя ФБР, бывший партнер женщины рассказал, что ее друзья показали ему видео, на котором Райли Джун Уильямс вынесла ноутбук или жесткий диск из кабинета Пелоси. Он также сказал, что она собиралась передать похищенное своему другу из России, который, в свою очередь, планировал продать это российским спецслужбам, однако что-то пошло не так.

Бывший бойфренд Уильямс также утверждает, что она могла уже уничтожить ноутбук. В ФБР заявили, что ведется расследование этого дела.

В штабе Пелоси отмечают, что ноутбук действительно был похищен из офиса, но он использовался только для презентаций.

Полиция штата Пенсильвании рассказала со ссылкой на мать Вильямс, что перед арестом женщина собрала чемодан, поехала неизвестно куда, но пообещала вернуться через несколько недель. Она также сменила свой номер телефона и удалила свои учетные записи в социальных сетях..

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена. В США уже арестовали более ста человек, которые принимали участие в беспорядках в здании Конгресса.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке и военный аналитик Томас Макинерни заявил, что ноутбук спикера Конгресса США Нэнси Пелоси забрали бойцы американских Сил специальных операций, которые во время штурма Капитолия смешались с радикалами "Антифа".