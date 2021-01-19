У США затримали жінку, яка нібито вкрала ноутбук Пелосі під час штурму Капітолію

В ордері на її арешт не вказувалося, що її підозрюють у крадіжці, — лише в незаконному проникненні в будинок Капітолію і хуліганстві.

Федеральні правоохоронці США затримали учасницю штурму Капітолію Райлі Джун Вільямс, яка, за словами її колишнього бойфренда, викрала ноутбук з офісу спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Про це пише The Associated Press.

За даними Мін'юсту США, жінку заарештували в понеділок, 18 січня. Поки невідомо, коли суд розгляне її справу.

В ордері на її арешт не вказувалося, що її підозрюють у крадіжці, — тільки в незаконному проникненні в будинок Капітолію і хуліганстві.

За словами представника ФБР, колишній партнер жінки розповів, що її друзі показали йому відео, на якому Райлі Джун Вільямс винесла ноутбук або жорсткий диск із кабінету Пелосі. Він також сказав, що вона збиралася передати викрадене своєму другові з Росії, який, в свою чергу, планував продати це російським спецслужбам, проте щось пішло не так.

Колишній бойфренд Вільямс також стверджує, що вона могла вже знищити ноутбук. У ФБР заявили, що ведеться розслідування цієї справи.

У штабі Пелосі відзначають, що ноутбук дійсно був викрадений з офісу, але він використовувався тільки для презентацій.

Поліція штату Пенсільванії розповіла з посиланням на матір Вільямс, що перед арештом жінка зібрала чемодан, поїхала невідомо куди, але пообіцяла повернутися через кілька тижнів. Вона також змінила свій номер телефону і видалила свої облікові записи в соціальних мережах.

Нагадаємо, 6 січня сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів вибірників, які повинні підтвердити перемогу Джо Байдена. У США вже заарештували понад сто осіб, які брали участь у заворушеннях у будівлі Конгресу.

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці і військовий аналітик Томас Макінерні заявив, що ноутбук спікера Конгресу США Ненсі Пелосі забрали бійці американських Сил спеціальних операцій, які під час штурму Капітолію змішалися з радикалами "Антифа".