Навальный опубликовал список россиян, против которых Запад должен ввести санкции
В ФБК заявили, что свой "черный список" Навальный составил заблаговременно – еще до прилета в РФ.
Исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией", соратник российского оппозиционера Алексея Навального Владимир Ашурков, опубликовал у себя в Facebook пост от имени задержанного в воскресение, 17-го января, лидера российской оппозиции.
"Всего за несколько дней до посадки Алексея в Москву, мы договорились о списке людей, которых он считает, следует санкционировать, если Запад хочет серьезно настроить Россию прекратить нападение на права человека и восстановить коррупцию", – написал Ашурков.
По его словам, Навальный также определил восьмерку "лучших", назвав претендентов на санкции поименно:
- Российский бизнесмен Роман Абрамович, "имеющий большие связи на Западе";
- Сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова, замглавы правления "ВТБ Банка" Денис Бортников, названный "кошельком" своего отца;
- Президент "ВТБ" Андрей Костин, как "ключевой посредник коррупционных денежных потоков" между правительством РФ и службами безопасности;
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который был обозначен, как ответственный за сокрытие фактов об отравлении Навального;
- Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, директора Совбеза России и "ключевого союзника Владимира Путина".
- Глава государственного инвестиционного банка "ВЭБ" Игорь Шувалов, который "сыграл важную роль в создании системы государственной коррупции";
- Российский телеведущий, "рупор авторитарной пропаганды" Владимир Соловьев;
- Один из самых крупных российских бизнесменов Алишер Усманов, как "один из ключевых бенефициаров российской клептократии".
Исполнительный директор ФБК добавил, что Навальный не планировал публиковать этот список в ближайшее время, но из-за его задержания в аэропорту Шереметьево и дальнейшего ареста, Ашурков сам решил обнародовать приведенный выше "санкционный" лист.
"Мало санкционировать оперативников, которые просто выполняют приказы при аресте и убийстве диссидентов. Запад должен санкционировать тех, кто принимает решения и тех, кто удерживает свои деньги. Ни меньше не повлияет на поведение российских властей", – подчеркнул Ашурков.
Напомним, российский политик Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии за нарушение условий своего испытательного срока.
Как мы уже сообщали, в понедельник, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал Навального по делу "Ив Роше", причем "судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после этого Навальный записал и опубликовал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и устраивать митинги.