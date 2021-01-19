Навальный опубликовал список россиян, против которых Запад должен ввести санкции

В ФБК заявили, что свой "черный список" Навальный составил заблаговременно – еще до прилета в РФ.

Исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией", соратник российского оппозиционера Алексея Навального Владимир Ашурков, опубликовал у себя в Facebook пост от имени задержанного в воскресение, 17-го января, лидера российской оппозиции.

"Всего за несколько дней до посадки Алексея в Москву, мы договорились о списке людей, которых он считает, следует санкционировать, если Запад хочет серьезно настроить Россию прекратить нападение на права человека и восстановить коррупцию", – написал Ашурков.

По его словам, Навальный также определил восьмерку "лучших", назвав претендентов на санкции поименно:

Российский бизнесмен Роман Абрамович , "имеющий большие связи на Западе";

, "имеющий большие связи на Западе"; Сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова, замглавы правления "ВТБ Банка" Денис Бортников , названный "кошельком" своего отца;

, названный "кошельком" своего отца; Президент "ВТБ" Андрей Костин , как "ключевой посредник коррупционных денежных потоков" между правительством РФ и службами безопасности;

, как "ключевой посредник коррупционных денежных потоков" между правительством РФ и службами безопасности; Министр здравоохранения России Михаил Мурашко , который был обозначен, как ответственный за сокрытие фактов об отравлении Навального;

, который был обозначен, как ответственный за сокрытие фактов об отравлении Навального; Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев , сын Николая Патрушева, директора Совбеза России и "ключевого союзника Владимира Путина".

, сын Николая Патрушева, директора Совбеза России и "ключевого союзника Владимира Путина". Глава государственного инвестиционного банка "ВЭБ" Игорь Шувалов , который "сыграл важную роль в создании системы государственной коррупции";

, который "сыграл важную роль в создании системы государственной коррупции"; Российский телеведущий, "рупор авторитарной пропаганды" Владимир Соловьев ;

; Один из самых крупных российских бизнесменов Алишер Усманов, как "один из ключевых бенефициаров российской клептократии".

Исполнительный директор ФБК добавил, что Навальный не планировал публиковать этот список в ближайшее время, но из-за его задержания в аэропорту Шереметьево и дальнейшего ареста, Ашурков сам решил обнародовать приведенный выше "санкционный" лист.

"Мало санкционировать оперативников, которые просто выполняют приказы при аресте и убийстве диссидентов. Запад должен санкционировать тех, кто принимает решения и тех, кто удерживает свои деньги. Ни меньше не повлияет на поведение российских властей", – подчеркнул Ашурков.

Напомним, российский политик Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии за нарушение условий своего испытательного срока.

Как мы уже сообщали, в понедельник, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал Навального по делу "Ив Роше", причем "судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после этого Навальный записал и опубликовал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и устраивать митинги.