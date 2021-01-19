Навальному грозит 2,5 года колонии, – адвокат

Адвокат политика говорит, что прокуратура может запросить и больший срок, хотя "это просто невозможно".

Российский политик Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии. Об этом сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова в эфире телеканала "Настоящее время".

"Срок был назначен три с половиной года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", – сказала она.

Адвокат не исключает, что прокуратура может запросить и больший срок: "Учитывая то, что сегодня (18 января,- ред.) произошло в суде, я уже и этому не удивлюсь. Но, конечно, это просто невозможно".

Михайлова сообщила, что судебное заседание по изменению Навальному условного срока на реальный перенесли на 2 февраля.

"Нам предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля. И было указано, что уведомляется начальник следственного изолятора №1 по городу Москве, что осужденный Навальный должен участвовать в судебном заседании. На самом деле, туда его отвезли или куда-то еще, мы на данный момент не знаем", – сказала Михайлова.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после этого Навальный записал и опубликовал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и устраивать митинги.

Леонид Волков, руководитель региональных штабов Навального, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям. Первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января.

Навального арестовали по прилету в московский аэропорт 17 января. До этого Россия объявила оппозиционера в розыск.

По версии Федеральной службы исполнения наказаний, политик в 2020 году как минимум шесть раз нарушал условия испытательного срока после осуждения по делу "Ив Роше" году и не являлся на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа.

Освободить Навального уже призвал госсекретарь США Майк Помпео. На ситуацию отреагировали и в Украине – глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Мария Мезенцева заявила, что делегация может обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального.