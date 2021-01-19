Навальному загрожує 2,5 роки колонії, — адвокат

Адвокат політика говорить, що прокуратура може запросити і більший термін, хоча "це просто неможливо".

Російський політик Олексій Навальний може отримати два з половиною роки колонії. Про це повідомила адвокат Навального Ольга Михайлова в ефірі телеканалу "Теперішній час".

"Термін був призначений три з половиною роки. Але протягом майже року Олексій провів під домашнім арештом, день за день враховується, відповідно, це два з половиною роки", — сказала вона.

Адвокат не виключає, що прокуратура може запросити і більший термін: "З огляду на те, що сьогодні (18 січня, — ред.) Відбулося в суді, я вже і цьому не здивуюся. Але, звичайно, це просто неможливо".

Михайлова повідомила, що судове засідання щодо зміни Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.

"Нам надали повідомлення про перенесення судового засідання з 29 січня на 2 лютого. І було зазначено, що повідомляється начальник слідчого ізолятора №1 по Москві, що засуджений Навальний повинен брати участь в судовому засіданні. Насправді, туди його відвезли або кудись ще, ми наразі не знаємо", — сказала Михайлова.

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після цього Навальний записав і опублікував відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати мітинги.

Леонід Волков, керівник регіональних штабів Навального, повідомив, що їх мережа вже почала підготовку до протестних акцій. Перші великі мітинги в підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня.

Навального заарештували після прильоту в московський аеропорт 17 січня. До цього Росія оголосила опозиціонера в розшук.

За версією Федеральної служби виконання покарань, політик в 2020 році як мінімум шість разів порушував умови випробувального терміну після засудження у справі "Ів Роше" році і не зʼявлявся на реєстрацію 13 і 27 січня, 3 лютого, 16 березня, 6 липня і 17 серпня.

Звільнити Навального вже закликав держсекретар США Майк Помпео. На ситуацію відреагували і в Україні — глава української делегації в Парламентській асамблеї ради Європи Марія Мезенцева заявила, що делегація може оскаржити повноваження РФ в ПАРЄ через затримання Навального.