Навальний опублікував список росіян, проти яких Захід повинен ввести санкції
У ФБК заявили, що свій "чорний список" Навальний склав завчасно — ще до прильоту в РФ.
Виконавчий директор "Фонду боротьби з корупцією", соратник російського опозиціонера Олексія Навального Володимир Ашурков, опублікував у себе в Facebook пост від імені затриманого в неділю, 17-го січня, лідера російської опозиції.
"Всього за кілька днів до приземлення Олексія в Москву, ми домовилися про список людей, яких він вважає, слід санкціонувати, якщо Захід хоче серйозно налаштувати Росію припинити напади на права людиней і побороти корупцію", — написав Ашурков.
За його словами, Навальний також визначив вісімку "кращих", назвавши претендентів на санкції поіменно:
- Російський бізнесмен Роман Абрамович, "має великі зв'язки на Заході";
- Син глави ФСБ РФ Олександра Бортнікова, заступник голови правління "ВТБ Банку" Денис Бортніков, названий "гаманцем" свого батька;
- Президент "ВТБ" Андрій Костін, як "ключовий посередник корупційних грошових потоків" між урядом РФ і службами безпеки;
- Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко, який був позначений, як відповідальний за приховування фактів про отруєння Навального;
- Міністр сільського господарства Російської Федерації Дмитро Патрушев, син Миколи Патрушева, директора Радбезу Росії і "ключового союзника Володимира Путіна".
- Глава державного інвестиційного банку "ВЕБ" Ігор Шувалов, який "зіграв важливу роль у створенні системи державної корупції";
- Російський телеведучий, "рупор авторитарної пропаганди" Володимир Соловйов;
- Один з найбільших російських бізнесменів Алішер Усманов, як "один з ключових бенефіціарів російської клептократії".
Виконавчий директор ФБК додав, що Навальний не планував публікувати цей список найближчим часом, але через його затримання в аеропорту Шереметьєво і подальшого арешту, Ашурков сам вирішив оприлюднити наведений вище "список санкцій" лист.
"Мало санкціонувати оперативників, які просто виконують накази при арешті та вбивстві дисидентів. Захід повинен санкціонувати тих, хто приймає рішення і тих, хто утримує свої гроші. Ні менше не вплине на поведінку російської влади", — підкреслив Ашурков.
Нагадаємо, російський політик Олексій Навальний може отримати два з половиною роки колонії за порушення умов свого випробувального терміну.
Як ми вже повідомляли, у понеділок, 18 січня Хімкінський суд Москви на 30 діб заарештував Навального у справі "Ів Роше", причому "судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після цього Навальний записав й опублікував відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати мітинги.