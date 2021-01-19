Навальний опублікував список росіян, проти яких Захід повинен ввести санкції

У ФБК заявили, що свій "чорний список" Навальний склав завчасно — ще до прильоту в РФ.

Виконавчий директор "Фонду боротьби з корупцією", соратник російського опозиціонера Олексія Навального Володимир Ашурков, опублікував у себе в Facebook пост від імені затриманого в неділю, 17-го січня, лідера російської опозиції.

"Всього за кілька днів до приземлення Олексія в Москву, ми домовилися про список людей, яких він вважає, слід санкціонувати, якщо Захід хоче серйозно налаштувати Росію припинити напади на права людиней і побороти корупцію", — написав Ашурков.

За його словами, Навальний також визначив вісімку "кращих", назвавши претендентів на санкції поіменно:

Російський бізнесмен Роман Абрамович, "має великі зв'язки на Заході";

"має великі зв'язки на Заході"; Син глави ФСБ РФ Олександра Бортнікова, заступник голови правління "ВТБ Банку" Денис Бортніков, названий "гаманцем" свого батька;

названий "гаманцем" свого батька; Президент "ВТБ" Андрій Костін, як "ключовий посередник корупційних грошових потоків" між урядом РФ і службами безпеки;

як "ключовий посередник корупційних грошових потоків" між урядом РФ і службами безпеки; Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко, який був позначений, як відповідальний за приховування фактів про отруєння Навального;

який був позначений, як відповідальний за приховування фактів про отруєння Навального; Міністр сільського господарства Російської Федерації Дмитро Патрушев, син Миколи Патрушева, директора Радбезу Росії і "ключового союзника Володимира Путіна".

син Миколи Патрушева, директора Радбезу Росії і "ключового союзника Володимира Путіна". Глава державного інвестиційного банку "ВЕБ" Ігор Шувалов, який "зіграв важливу роль у створенні системи державної корупції";

який "зіграв важливу роль у створенні системи державної корупції"; Російський телеведучий, "рупор авторитарної пропаганди" Володимир Соловйов;

Один з найбільших російських бізнесменів Алішер Усманов, як "один з ключових бенефіціарів російської клептократії".

Виконавчий директор ФБК додав, що Навальний не планував публікувати цей список найближчим часом, але через його затримання в аеропорту Шереметьєво і подальшого арешту, Ашурков сам вирішив оприлюднити наведений вище "список санкцій" лист.

"Мало санкціонувати оперативників, які просто виконують накази при арешті та вбивстві дисидентів. Захід повинен санкціонувати тих, хто приймає рішення і тих, хто утримує свої гроші. Ні менше не вплине на поведінку російської влади", — підкреслив Ашурков.

Нагадаємо, російський політик Олексій Навальний може отримати два з половиною роки колонії за порушення умов свого випробувального терміну.

Як ми вже повідомляли, у понеділок, 18 січня Хімкінський суд Москви на 30 діб заарештував Навального у справі "Ів Роше", причому "судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після цього Навальний записав й опублікував відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати мітинги.