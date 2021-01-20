В Турции от коронавируса вакцинировали больше миллиона человек

Президент Турции призвал граждан соблюдать карантинные правила, независимо от того, вакцинировались они или нет.

Число граждан Турции, которым сделали прививку с вакциной от COVID-19, превысило миллион человек. Об этом в среду, 20 января, сообщил на своем Telegram-канале президент страны Реджеп Эрдоган.

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"Надеюсь, мы постепенно включим всех наших граждан в программу вакцинации, которая началась с медицинских специалистов и успешно продолжается. Мы продолжаем работать днем ​​и ночью, чтобы полностью искоренить это эпидемическое бедствие", – написал глава государства.

Эрдоган призвал всех граждан, независимо от того, вакцинировались они или нет, соблюдать меры предосторожности и не нарушать карантинные ограничения – носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

"Я верю, что мы завершим этот сложный процесс как можно скорее при солидарности государства и нации, терпеливо и решительно", – отметил Эрдоган.

Напомним, что в Израиле огорчены эффективностью вакцины Pfizer и считают, что она меньше, чем заявляла компания-разработчик.

Также ранее сообщалось, что были обнаружены новые побочные эффекты после вакцины Pfizer. Во Франции у некоторых людей после введения вакцины началась тахикардия. В Израиле у некоторых людей после прививки наблюдались симптомы лицевого паралича.

В свою очередь, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявилв феврале 2021 года Украина получит вакцину от коронавируса. Скорее всего, речь идет о Pfizer.