У Туреччині від коронавірусу вакцинували більше мільйона чоловік

Президент Туреччини закликав громадян дотримуватися карантинних правила, незалежно від того, вакциновані вони чи ні.

Кількість громадян Туреччини, яким зробили щеплення з вакциною від COVID-19, перевищила мільйон чоловік. Про це в середу, 20 січня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент країни Реджеп Ердоган.

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"Сподіваюся, ми поступово залучимо всіх наших громадян у програму вакцинації, яка почалася з медичних фахівців і успішно триває. Ми продовжуємо працювати вдень і вночі, щоб повністю викорінити це епідемічне лихо", — написав глава держави.

Ердоган закликав усіх громадян, незалежно від того, вакциновані вони чи ні, дотримуватися запобіжних заходів і не порушувати карантинні обмеження — носити маски, дотримуватися соціальну дистанції.

"Я вірю, що ми завершимо цей складний процес якомога швидше аз умов солідарності держави і нації, терпляче і рішуче", — зазначив Ердоган.

Нагадаємо, що в Ізраїлі засмучені ефективністю вакцини Pfizer і вважають, що вона менша, ніж заявляла компанія-розробник.

Також раніше повідомлялося, що були виявлені нові побічні ефекти після вакцини Pfizer. У Франції у деяких людей після введення вакцини почалася тахікардія. В Ізраїлі у деяких людей після щеплення спостерігалися симптоми лицьового паралічу.

Зі свого, головний санлікар України Віктор Ляшко заявив в лютому 2021 року Україна отримає вакцину від коронавірусу. Найімовірніше, йдеться про Pfizer.