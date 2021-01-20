Инаугурация Байдена: как выборы и протесты ломают традиции США (фото)

Дональд Трамп не стал лично передавать страну в руки своего преемника.

Церемонию инаугурации избранного 46-го президента США демократа Джозефа Байдена 20 января можно по праву считать новой вехой в истории Соединенных Штатов, когда в Америке решили не придерживаться многолетней традиции по передачи власти.

На это были свои причины. Начиная со дня президентских выборов, 3 ноября 2020 года, события в США развивались самым непредсказуемым образом. Уходящий президент Дональд Трамп долго не хотел признавать свое поражение, хотя о победе его оппонента заявили практически все американские СМИ сразу после окончания подсчета голосов.

Трамп и его команда, а также лояльные ему члены Республиканской партии, пытались оспорить результаты выборов, готовили судебные иски, утверждая, что подсчет голосов проходил с нарушениями, но ничего не помогло. Многие суды штатов, а в итоге и Верховный суд США, попросту не стали принимать на рассмотрение материалы, подготовленные адвокатами Трампа.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила Джо Байдена избранным президентом, не оставив Трампу никаких шансов продлить свое пребывание в Белом доме.

[ + – ] Джо Байден, новый президент США

Но даже после этого Трамп не сдавался. 6 января, в день, когда победу Байдена должен был утверждать Конгресс, он призвал своих сторонников приехать в Вашингтон и провести акции протеста возле Капитолия. Это привело к беспрецедентному в истории США событию, когда протестующие ворвались в здание Конгресса и устроили там беспорядки, что привело к гибели пятерых человек. Только после этого Трамп объявил, что передаст власть избранному президенту, так и не признав законность выборов, и объявив, что не будет лично присутствовать на инаугурации.

[ + – ] Дональд Трамп покидает Белый дом

Из-за этих событий в преддверии президентской инаугурации в США были введены самые жесткие меры безопасности. В Вашингтон было стянуто огромное количество личного состава Национальной гвардии США – около 25 тысяч военнослужащих, что превышает количество американских войск, находящихся в данное время в Афганистане и Ираке и Сирии вместе взятых.

[ + – ] Нацгвардия США

Вокруг Капитолия соорудили забор в три метра высотой, а само здание Капитолия закрыли для посещения: попасть на церемонию инаугурации можно будет только по специальному пригласительному билету.

[ + – ] Забор вокруг Капитолия

Также отменили традиционный праздничный парад и бал.

Национальная аллея в Вашингтоне, которая обычно на инаугурации заполняется тысячами людей, в этот раз закрыта — по просьбе Секретной службы. А команда Байдена попросила американцев не ехать в столицу на торжество из-за пандемии коронавируса. Чтобы заменить людей, Национальную аллею заполнили воткнутыми в землю 191 500 флагами США.

[ + – ] Флаги на Национальной аллее

Кроме того, появилась информация, что сторонники Трампа и представители ультраправого движения собираются провести в день инаугурации массовые протесты во всех 50-ти штатах США.

По всей стране были приняты меры предосторожности: от закрытия госучреждений до отказа в выдаче разрешений на проведение митингов. Губернаторы Мэриленда, Нью-Мексико и Юты объявили чрезвычайное положение перед возможными протестами в штатах. Калифорния, Пенсильвания, Мичиган, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин активизировали свою Национальную гвардию, а Техас закрыл столицу штата с субботы до дня инаугурации.

19 января 2021 года Дональд Трамп последний раз обратился к американской нации как 45-й президент США. В своей речи он признался в гордости за то, что взял на себя "самые тяжелые бои" и "не начал ни одной войны".

[ + – ] Прощальное обращение Дональда Трампа к согражданам

Также в последний день своего президентства Трамп данной ему властью помиловал 73 человека. Среди них – своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиненного в мошенничестве, политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона, который имел отношение к делу предполагаемой российской шпионки Марии Бутиной, а также реперов Лила Уэйна и Кодак Блэка, которых обвинили в незаконном хранении оружия.

Трамп не стал предоставлять помилование самому себе и членам своей семьи, но ни один президент США раньше сам себя не миловал, у юристов нет единого мнения о законности такого шага.

Перед уходом из Белого дома первая леди Мелания Трамп нарушила многолетнюю традицию. Она не стала сама писать благодарственные письма персоналу Белого дома, который помогал ей и ее мужу в быту, а поручила это сделать своим помощникам. Персонал Белого дома, а это дворецкие, повара, горничные и прочие, не меняется со сменой главных обитателей, они работают в резиденции десятилетиями.

[ + – ] Мелания Трамп, больше уже не первая леди

Сегодня утром Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом. На вертолете супруги отправились на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где Трамп выступил со своей прощальной речью. Затем чета Трампов села в самолет и отправилась в частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

[ + – ] Дональд Трамп покинул Белый дом

Примечательно, что Трамп улетел во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком", так как не мог его передать Байдену до момента, пока тот не примет присягу.

Как только Байден примет присягу в качестве нового президента, все коды, содержащиеся в "ядерном чемоданчике", будут мгновенно деактивированы, и Трамп потеряет все полномочия по нанесению ядерного удара.