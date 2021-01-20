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Мир Инаугурация Джо Байдена

Инаугурация Байдена: как выборы и протесты ломают традиции США (фото)

Денис Щур
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Дональд Трамп, Мелания Трамп, Инаугурация, Джо Байден, США, Президентские выборы, Традиции, США
Фото: BBC

Дональд Трамп не стал лично передавать страну в руки своего преемника.

Церемонию инаугурации избранного 46-го президента США демократа Джозефа Байдена 20 января можно по праву считать новой вехой в истории Соединенных Штатов, когда в Америке решили не придерживаться многолетней традиции по передачи власти.

На это были свои причины. Начиная со дня президентских выборов, 3 ноября 2020 года, события в США развивались самым непредсказуемым образом. Уходящий президент Дональд Трамп долго не хотел признавать свое поражение, хотя о победе его оппонента заявили практически все американские СМИ сразу после окончания подсчета голосов.

Трамп и его команда, а также лояльные ему члены Республиканской партии, пытались оспорить результаты выборов, готовили судебные иски, утверждая, что подсчет голосов проходил с нарушениями, но ничего не помогло. Многие суды штатов, а в итоге и Верховный суд США, попросту не стали принимать на рассмотрение материалы, подготовленные адвокатами Трампа.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила Джо Байдена избранным президентом, не оставив Трампу никаких шансов продлить свое пребывание в Белом доме.

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Инаугурация, Джо Байден, США, Президентские выборы, Традиции, США
Джо Байден, новый президент США

Но даже после этого Трамп не сдавался. 6 января, в день, когда победу Байдена должен был утверждать Конгресс, он призвал своих сторонников приехать в Вашингтон и провести акции протеста возле Капитолия. Это привело к беспрецедентному в истории США событию, когда протестующие ворвались в здание Конгресса и устроили там беспорядки, что привело к гибели пятерых человек. Только после этого Трамп объявил, что передаст власть избранному президенту, так и не признав законность выборов, и объявив, что не будет лично присутствовать на инаугурации.

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Инаугурация, Джо Байден, США, Президентские выборы, Традиции, США
Дональд Трамп покидает Белый дом

Из-за этих событий в преддверии президентской инаугурации в США были введены самые жесткие меры безопасности. В Вашингтон было стянуто огромное количество личного состава Национальной гвардии США – около 25 тысяч военнослужащих, что превышает количество американских войск, находящихся в данное время в Афганистане и Ираке и Сирии вместе взятых.

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Инаугурация, Джо Байден, США, Президентские выборы, Традиции, США
Нацгвардия США

Вокруг Капитолия соорудили забор в три метра высотой, а само здание Капитолия закрыли для посещения: попасть на церемонию инаугурации можно будет только по специальному пригласительному билету.

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Инаугурация, Джо Байден, США, Президентские выборы, Традиции, США
Забор вокруг Капитолия

Также отменили традиционный праздничный парад и бал.

Национальная аллея в Вашингтоне, которая обычно на инаугурации заполняется тысячами людей, в этот раз закрыта — по просьбе Секретной службы. А команда Байдена попросила американцев не ехать в столицу на торжество из-за пандемии коронавируса. Чтобы заменить людей, Национальную аллею заполнили воткнутыми в землю 191 500 флагами США. 

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Инаугурация, Джо Байден, США, Президентские выборы, Традиции, США
Флаги на Национальной аллее

Кроме того, появилась информация, что сторонники Трампа и представители ультраправого движения собираются провести в день инаугурации массовые протесты во всех 50-ти штатах США.

По всей стране были приняты меры предосторожности: от закрытия госучреждений до отказа в выдаче разрешений на проведение митингов. Губернаторы Мэриленда, Нью-Мексико и Юты объявили чрезвычайное положение перед возможными протестами в штатах. Калифорния, Пенсильвания, Мичиган, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин активизировали свою Национальную гвардию, а Техас закрыл столицу штата с субботы до дня инаугурации.

19 января 2021 года Дональд Трамп последний раз обратился к американской нации как 45-й президент США. В своей речи он признался в гордости за то, что взял на себя "самые тяжелые бои" и "не начал ни одной войны".

Прощальное обращение Дональда Трампа к согражданам

Также в последний день своего президентства Трамп данной ему властью помиловал 73 человека. Среди них – своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиненного в мошенничестве, политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона, который имел отношение к делу предполагаемой российской шпионки Марии Бутиной, а также реперов Лила Уэйна и Кодак Блэка, которых обвинили в незаконном хранении оружия.

Трамп не стал предоставлять помилование самому себе и членам своей семьи, но ни один президент США раньше сам себя не миловал, у юристов нет единого мнения о законности такого шага.

Перед уходом из Белого дома первая леди Мелания Трамп нарушила многолетнюю традицию. Она не стала сама писать благодарственные письма персоналу Белого дома, который помогал ей и ее мужу в быту, а поручила это сделать своим помощникам. Персонал Белого дома, а это дворецкие, повара, горничные и прочие, не меняется со сменой главных обитателей, они работают в резиденции десятилетиями.

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Инаугурация, Джо Байден, США, Президентские выборы, Традиции, США
Мелания Трамп, больше уже не первая леди

Сегодня утром Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом. На вертолете супруги отправились на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где Трамп выступил со своей прощальной речью. Затем чета Трампов села в самолет и отправилась в частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Инаугурация, Джо Байден, США, Президентские выборы, Традиции, США
Дональд Трамп покинул Белый дом

Примечательно, что Трамп улетел во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком", так как не мог его передать Байдену до момента, пока тот не примет присягу.

Как только Байден примет присягу в качестве нового президента, все коды, содержащиеся в "ядерном чемоданчике", будут мгновенно деактивированы, и Трамп потеряет все полномочия по нанесению ядерного удара. 