Інавгурація Байдена: як вибори і протести ламають традиції США (фото)

Дональд Трамп не став особисто передавати країну в руки свого наступника.

Церемонію інавгурації обраного 46-го президента США демократа Джозефа Байдена 20 січня можна по праву вважати новою віхою в історії Сполучених Штатів, коли в Америці вирішили не дотримуватися багаторічної традиції по передачі влади.

На це були свої причини. Починаючи з дня президентських виборів, 3 листопада 2020 року, події в США розвивалися найнепередбачуванішим чином. Рік, що минає президент Дональд Трамп довго не хотів визнавати свою поразку, хоча про перемогу його опонента заявили практично всі американські медіа відразу після закінчення підрахунку голосів.

Трамп і його команда, а також лояльні йому члени Республіканської партії, намагалися оскаржити результати виборів, готували судові позови, стверджуючи, що підрахунок голосів проходив з порушеннями, але нічого не допомогло. Багато судів штатів, а в підсумку і Верховний суд США, просто не стали приймати на розгляд матеріали, підготовлені адвокатами Трампа.

14 грудня колегія вибірників затвердила Джо Байдена обраним президентом, не залишивши Трампу ніяких шансів продовжити своє перебування в Білому домі.

[ + – ] Джо Байден, новий президент США

Але навіть після цього Трамп не здавався. 6 січня, в день, коли перемогу Байдена мав утверджувати Конгрес, він закликав своїх прихильників приїхати до Вашингтона і провести акції протесту біля Капітолію. Це призвело до безпрецедентної в історії США події, коли протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу і влаштували там заворушення, що призвело до загибелі пʼятьох людей. Тільки після цього Трамп оголосив, що передасть владу обраному президенту, так і не визнавши законність виборів, і оголосивши, що не хоче бути присутнім на інавгурації.

[ + – ] Дональд Трамп залишає Білий дім

Через ці подій напередодні президентської інавгурації в США були введені найжорсткіші заходи безпеки. До Вашингтона було стягнуто велику кількість особового складу Національної гвардії США — близько 25 тисяч військовослужбовців, що перевищує кількість американських військ, що знаходяться в цей час в Афганістані, Іраку та Сирії разом узятих.

[ + – ] Нацгвардія США

Навколо Капітолію спорудили паркан в три метри заввишки, а саму будівля Капітолію закрили для відвідування: потрапити на церемонію інавгурації можна буде тільки за спеціальним запрошенням.

[ + – ] Паркан навколо Капітолію

Також скасували традиційний святковий парад і бал.

Національна алея в Вашингтоні, яка зазвичай на інавгурації заповнюється тисячами людей, в цей раз закрита — на прохання Секретної служби. А команда Байдена попросила американців не їхати в столицю на торжество через пандемію коронавірусу. Щоб замінити людей, Національну алею заповнили увіткненими в землю 191 500 прапорами США.

[ + – ] Прапори на Національної алеї

Крім того, зʼявилася інформація, що прихильники Трампа і представники ультраправого руху збираються провести в день інавгурації масові протести у всіх 50-ти штатах США.

По всій країні були прийняті запобіжні заходи: від закриття держустанов до відмови у видачі дозволів на проведення мітингів. Губернатори Меріленда, Нью-Мексико і Юти оголосили надзвичайний стан перед можливими протестами в штатах. Каліфорнія, Пенсільванія, Мічиган, Вірджинія, Вашингтон і Вісконсін активізували свою Національну гвардію, а Техас закрив столицю штату з суботи до дня інавгурації.

19 січня 2021 року Дональд Трамп останній раз звернувся до американської нації як 45-й президент США. У своїй промові він зізнався в гордості за те, що взяв на себе "найважчі бої" і "не почав жодної війни".

[ + – ] Прощальне звернення Дональда Трампа до співгромадян

Також в останній день свого президентства Трамп даною йому владою помилував 73 людини. Серед них — свого колишнього радника Стівена Беннон, звинуваченого в шахрайстві, політконсультанта Республіканської партії Пола Еріксона, який мав відношення до справи імовірної російської шпигунки Марії Бутини, а також реперів Ліла Вейна і Кодак Блека, яких звинуватили в незаконному зберіганні зброї.

Трамп не став надавати помилування самому собі і членам своєї сімʼї, але жоден президент США раніше сам себе не милував, у юристів немає єдиної думки про законність такого кроку.

Перед відходом з Білого дому перша леді Меланія Трамп порушила багаторічну традицію. Вона не стала сама писати листи подяки персоналу Білого дому, який допомагав їй та її чоловікові в побуті, а доручила це зробити своїм помічникам. Персонал Білого дому, а це дворецькі, кухарі, покоївки та інші, не змінюється зі зміною головних мешканців, вони працюють в резиденції десятиліттями.

[ + – ] Меланія Трамп, більше вже не перша леді

Сьогодні вранці Дональд і Меланія Трамп покинули Білий дім. На вертольоті подружжя вирушило на військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд, де Трамп виступив зі своєю прощальною промовою. Потім подружжя Трампів сіло в літак і відправилося у приватну резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді.

[ + – ] Дональд Трамп покинув Білий дім

Примітно, що Трамп полетів до Флориди разом з "ядерною валізкою", так як не міг його передати Байдену до моменту, поки той не прийме присягу.

Як тільки Байден прийме присягу в якості нового президента, всі коди, що містяться в "ядерному валізці", будуть миттєво деактивовані, і Трамп втратить всі повноваження з нанесення ядерного удару.