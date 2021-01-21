Билл Клинтон успел поспать на инаугурации Байдена (видео)

Рядом со спящим экс-президентом сидела его жена Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший и уходящий вице-президент Майк Пенс.

Бывший президент США Билл Клинтон задремал во время инаугурации Джо Байдена. Об этом написало издание The New York Post.

Издание пишет, что когда Байден произносил инаугурационную речь Клинтон "определенно спал". Рядом с бывшим президентом сидела его жена Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший и уходящий вице-президент Майк Пенс.

Очевидцы и пользователи соцсетей тоже опубликовали и прокомментировали фрагменты инаугурации, где виден Клинтон с закрытыми глазами.

"Билл Клинтон находится в абсолютно спящем состоянии", – слышен мужской голос в посте в Twitter.

bill clinton is really asleep rn pic.twitter.com/m7jORNobFI — LF (@the_lunarfather) January 20, 2021

Под роликом, опубликованном в YouTube, стоит комментарий : "Билл Клинтон заснул на инаугурации президента".

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"Они увеличивают изображение спящего Клинтона, будто бы он не всегда спит … старик, одним словом", – прокомментировал ситуацию еще один пользователь.

Напомним, 20 января Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наблюдал за церемонией инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он пригласил нового президента США в Киев.