Білл Клінтон встиг поспати на інавгурації Байдена (відео)

Поруч зі сплячим екс-президентом сиділа його дружина Гілларі Клінтон, а також Джордж Буш-молодший і віце-президент Майк Пенс, який йде з посади.

Колишній президент США Білл Клінтон задрімав під час інавгурації Джо Байдена. Про це написало видання The New York Post.

Видання пише, що коли Байден промовляв інавгураційну промову Клінтон "безумовно спав". Поруч із колишнім президентом сиділа його дружина Гілларі Клінтон, а також Джордж Буш-молодший і віце-президент Майк Пенс.

Очевидці й користувачі соцмереж теж опублікували і прокоментували фрагменти інавгурації, де видно Клінтона із заплющеними очима.

"Білл Клінтон перебуває абсолютно точно спить", — чути чоловічий голос у пості в Twitter.

bill clinton is really asleep rn pic.twitter.com/m7jORNobFI — LF (@the_lunarfather) January 20, 2021

Під роликом, опублікованому на YouTube, залишили коментар: "Білл Клінтон заснув на інавгурації президента".

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"Вони збільшують зображення сплячого Клінтона, нібито він не завжди спить… старий, одним словом", — прокоментував ситуацію ще один користувач.

Нагадаємо, 20 січня Байден склав присягу й офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу склала і Камала Гарріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після складання присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.