У ВОЗ нет подтверждений связи смертей пожилых людей с их вакцинацией от коронавируса

Специалисты предупреждают, что старые и больные люди могут умирать после вакцинации, но прививка не обязательно будет причиной их смерти.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла подтверждений предположению о том, что прививка вакциной Pfizer может стать причиной смерти пожилых людей.

Напомним, 14 января сообщалось, что в Норвегии 23 человека умерли после того, как им сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Все умершие были старше 80 лет.

Вакцинация в стране началась 27 декабря, первыми прививки получили обитатели домов престарелых. К 14 января были привиты около 25 тыс. человек.

В начале массовой вакцинации в Норвегии предупреждали, что в ходе вакцинации старых и тяжело больных людей возможны смертельные случаи, однако "не обязательно будет причинно-следственная связь между вакцинацией и смертью". По словам сотрудницы Института общественного здоровья Норвегии Камиллы Столтенберг, ежедневно в домах престарелых в стране по разным причинам умирают до 45 человек.

15 января в ВОЗ сообщили, что знают о смертях в Норвегии и следят за расследованием.

Китайские медицинские эксперты призвали Норвегию и другие страны прекратить использование вакцины Pfizer, особенно среди пожилых людей. По их словам, вакцина Pfizer была разработана в спешке, а ее безопасность не была подтверждена.

Американское издание Fortune написало 20 января, что китайские государственные СМИ атакуют вакцину Pfizer, несмотря на то, что Китай готовится к ее использованию. Так, The People’s Daily, крупнейшая газета страны, принадлежащая Коммунистической партии Китая, написала 18 января, что англоязычные СМИ несправедливо критикуют китайские вакцины, продвигая западные аналоги, такие как Pfizer.

Напомним, около сотни граждан Нидерландов, которые получили прививку Pfizer, сообщили о побочных эффектах препарата. В двух случаях наблюдались тяжелые аллергические реакции. Кроме этого, у людей появились сыпь и отеки вокруг глаз, была боль в месте инъекции, головная боль и усталость.

Случай тяжелого осложнения после применения вакцины зафиксирован и в Польше.

Что именно вызывает аллергическую реакцию на вакцину, пока что точно не установлено. Это может быть полиэтиленгликоль – компонент, предназначенный для стабилизации вакцины.