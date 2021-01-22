У ВООЗ немає підтверджень зв'язку смертей літніх людей з їх вакцинацією від коронавірусу

Фахівці попереджають, що старі та хворі люди можуть помирати після вакцинації, але щеплення не обов'язково буде причиною їх смерті.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не знайшла підтверджень припущень того, що щеплення вакциною Pfizer може стати причиною смерті людей похилого віку.

Нагадаємо, 14 січня повідомлялося, що в Норвегії 23 людини померли після того, як їм зробили щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer. Усім, хто помер, було більше 80 років.

Вакцинація в країні почалася 27 грудня, першими щеплення отримали мешканці будинків для людей літнього віку. До 14 січня було зроблено щеплення майже 25 тис. осіб.

На початку масової вакцинації в Норвегії попереджали, що пд час вакцинації старих і тяжкохворих людей можливі смертельні випадки, однак "не обов'язково буде причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією та смертю". За словами співробітниці Інституту громадського здоров'я Норвегії Камілли Столтенберг, щодня в будинках для людей похилого віку в країні з різних причин помирають до 45 осіб.

15 січня у ВООЗ повідомили, що знають про смерті в Норвегії і стежать за розслідуванням.

Китайські медичні експерти закликали Норвегію та інші країни припинити використання вакцини Pfizer, особливо для щеплення літніх людей. За їх словами, вакцина Pfizer була розроблена поспіхом, а її безпека не була підтверджена.

Американське видання Fortune написало 20 січня, що китайські державні ЗМІ атакують вакцину Pfizer, незважаючи на те, що Китай готується до її використання. Так, The People's Daily, найбільша газета країни, що належить Комуністичній партії Китаю, написала 18 січня, що англомовні ЗМІ несправедливо критикують китайські вакцини, просуваючи західні аналоги, такі як Pfizer.

Нагадаємо, майже сотня громадян Нідерландів, які отримали щеплення Pfizer, повідомили про побічні ефекти препарату. У двох випадках спостерігалися тяжкі алергічні реакції. Крім цього, у людей з'явилися висипання і набряки навколо очей, виникав біль у місці ін'єкції, головний біль і втома.

Випадок важкого ускладнення після застосування вакцини зафіксований і в Польщі.

Що саме викликає алергічну реакцію на вакцину, поки що точно не встановлено. Це може бути поліетиленгліколь — компонент, призначений для стабілізації вакцини.