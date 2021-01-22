В Челябинске требуют снести памятник "беременной" Терешковой за 27 млн рублей (фото, видео)

Челябинские депутаты считают, что памятник нужно "заменить на что-то более человеческое".

В прошлом году в Челябинске (РФ) поставили памятник первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. На монументе она изображена в кресле в скафандре, прижимающая к себе шлем. При первом взгляде кажется, что перед глазами – скульптура беременной женщины. Теперь в Челябинске требуют заменить памятник "беременной" Терешковой. Об этом сообщает сетевое издание Mash.

Отмечается, что в интернете шутники решили, что 83-летняя Валентина Терешкова в исполнении скульптора Леонида Лапача находится в положении – уж больно похоже получилось.

Кроме того, в том же сквере установили памятник Белке и Стрелке – советским собакам-космонавтам, совершившим космический полет на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года.

По данным СМИ, вся композиция обошлась бюджету Челябинска в 27 миллионов рублей (около 11 миллионов гривен).

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Издание утверждает, что даже у местных депутатов фигуры вызывают "когнитивный диссонанс". По словам Елены Вахтиной, памятник ставила компания, к изящным искусствам не имеющая отношения, и прежде занимавшаяся капремонтом. Другой российский народный избранник, Марсель Хазиев, считает, что памятник нужно заменить на что-то более человеческое.

Отметим, ранее памятник Аленке был открыт в Нововоронеже Воронежской области в честь 250-летия села Новая Аленовка. Внешний вид объекта, в частности, выражение лица девушки вызвало шквал насмешек и критики. В результате его демонтировали через несколько дней. Однако немало людей высказали желание купить памятник. Тот же Жириновский утверждал, что Аленка – "нормальная", а экс-регионал Олег Царев выразил желание приобрести объект для своего отеля в оккупированном Крыму.