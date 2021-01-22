У Челябінську вимагають знести пам'ятник "вагітній" Терешковій за 27 млн рублів (фото, відео)

Челябінські депутати вважають, що пам'ятник потрібно "замінити на щось більш людське".

У минулому році в Челябінську (РФ) поставили пам'ятник першій у світі жінці-космонавту Валентині Терешковій. На монументі вона зображена в кріслі в скафандрі, притискає до себе шолом. При першому погляді здається, що перед очима — скульптура вагітної жінки. Наразі в Челябінську вимагають замінити пам'ятник "вагітній" Терешковій. Про це повідомляє мережеве видання Mash.

Зазначається, що в інтернеті жартівники вирішили, що 83-річна Валентина Терешкова у виконанні скульптора Леоніда Лапача перебуває в положенні — аж надто схоже.

Крім того, у тому ж сквері встановили пам'ятник Білці і Стрілці — радянським собакам-космонавтам, які здійснили космічний політ на кораблі "Супутник-5" 19 серпня 1960 року.

За даними ЗМІ, уся композиція обійшлася бюджету Челябінська в 27 мільйонів рублів (близько 11 мільйонів гривень).

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Видання стверджує, що навіть у місцевих депутатів фігури викликають "когнітивний дисонанс". За словами Олени Вахтіної, пам'ятник ставила компанія, що до образотворчого мистецтва не має відношення, і перш за все займалася капремонтом. Інший російський народний обранець, Марсель Хазієв, вважає, що пам'ятник потрібно замінити на щось більш людське.

Зазначимо, що раніше пам'ятник Оленці було відкрито в Нововоронежі Воронезької області на честь 250-річчя села Нова Оленівка. Зовнішній вигляд об'єкта, зокрема, вираз обличчя дівчини викликали шквал насмішок і критики. У результаті його демонтували через кілька днів. Однак чимало людей висловили бажання купити пам'ятник. Той же Жириновський стверджував, що Оленка — "нормальна", а екс-регіонал Олег Царьов висловив бажання придбати об'єкт для свого готелю в окупованому Криму.