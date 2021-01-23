Глава Минздрава Шри-Ланки заразилась коронавирусом после призывов "вакцинироваться" сиропом

Ее совету последовали тысячи жителей страны. Положительный тест на COVID-19 Павитра Ванняраччи получила 22 января.

Министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи, которая ранее одобрила использование травяного сиропа для предотвращения COVID-19, заразилась коронавирусом. Об этом в субботу, 23 января, сообщает BBC со ссылкой на минздрав Индии.

Положительный тест глава ведомства получила в пятницу.

Ранее она продвигала использование сиропа, который был изготовлен шаманом. Создатель сиропа утверждал, что он действует как пожизненная прививка от коронавируса. Он содержит мед и мускатный орех. По словам шамана, рецепт был дан ему в "призрачном сне".

Ванняраччи публично употребила сироп и одобрила его как профилактику от инфекции.

Несмотря на то, что врачи страны опровергли заявления о том, что сироп действительно является хорошим средством профилактики, тысячи людей последовали рекомендации министра.

Всего с начала пандемии в стране уже зарегистрировали 56 076 случаев COVID-19, из которых 276 завершились смертью. В последние месяцы число новых случаев серьезно выросло.

Ванняраччи – уже четвертый член правительства Шри-Ланки, который получил положительный результат на коронавирус. Младший министр (название должности в правительстве – прим.), употреблявший сироп, также получил положительный результат теста на этой неделе.

Сейчас Павитра Ванняраччи находится на самоизоляции.

Напомним, что по состоянию на 23 января в Украине обнаружено 4 928 новых случаев коронавируса.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

В то же время ученые провели исследования и пришли к выводу, что новые вакцины от коронавируса уже устарели из-за штамма из Южной Африки.

Ранее министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса может появиться в аптеках к лету.