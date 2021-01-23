Голова МОЗ Шрі-Ланки заразилася коронавірусів після закликів "вакцинуватися" сиропом

Її пораду послухали тисячі жителів країни. Позитивний тест на COVID-19 Павітра Ванняраччі отримала 22 січня.

Міністр охорони здоров'я Шрі-Ланки Павітра Ванняраччі, яка раніше схвалила використання трав'яного сиропу для запобігання COVID-19, заразилася коронавірусом. Про це в суботу, 23 січня, повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я Індії.

Позитивний тест голова відомства отримала в п'ятницю.

Раніше вона просувала використання сиропу, який був виготовлений шаманом. Творець сиропу стверджував, що він діє як довічне щеплення від коронавірусу. Він містить мед і мускатний горіх. За словами шамана, рецепт був дарований йому у "примарному сні".

Ванняраччі публічно вжила сироп і схвалила його як профілактику від інфекції.

Незважаючи на те, що лікарі країни спростували заяви про те, що сироп дійсно є хорошим засобом профілактики, тисячі людей послухали рекомендації міністра.

Всього з початку пандемії у країні вже зареєстрували 56 076 випадків COVID-19, з яких 276 завершилися смертю. В останні місяці число нових випадків серйозно збільшилося.

Ванняраччі — вже четвертий член уряду Шрі-Ланки, який отримав позитивний результат на коронавірус. Молодший міністр (назва посади в уряді — прим.), який вживав сироп, також отримав позитивний результат тесту на цьому тижні.

Зараз Павітра Ванняраччі знаходиться на самоізоляції.

Нагадаємо, що станом на 23 січня в Україні виявлено 4 928 нових випадків коронавірусу.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Заразом учені провели дослідження і прийшли до висновку, що нові вакцини від коронавірусу вже застаріли через штам з Південної Африки.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу може з'явитися в аптеках до літа.