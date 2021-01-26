Массовое убийство норок в Дании: фермеры получат миллиарды евро компенсации

Государство компенсирует владельцам ферм убийство 17 миллионов животных. Представители сферы признают, что она уже вряд ли вернется на прежний уровень.

Владельцы датских норковых ферм получат компенсацию в размере 19 миллиардов крон (2,5 миллиарда евро) после массового уничтожения этих животных в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Financial Times.

Датские парламентарии достигли такого соглашения в понедельник вечером, чтобы компенсировать убытки из-за выбраковки 17 миллионов норок и будущих потерь отрасли, которая уже приходит в упадок.

Эта страна является крупнейшим в мире производителем норковых шкурок, однако в ноябре 2020 года правительство было вынуждено прибегнуть к шагу, который лишил Данию лидерства в этой сфере. Он объяснялся появлением мутировавшего штамма коронавируса, который передавался от норок к людям.

Как выяснилось, правительство страны не располагало правовой базой для уничтожения млекопитающих. А после ученые и вовсе поставили под сомнение заявления датских чиновников о том, насколько опасен новый штамм. Из-за скандала министр сельского хозяйства страны ушел в отставку.

В 2021 году выращивание норок в стране запретили.

В Дании запретили выращивание норок в 2021 году из-за опасений мутаций коронавируса, но правительство намеревается восстановить отрасль в 2022 году.

Фермеры должны получать компенсацию по текущему рыночному курсу в размере 160-250 датских крон за убитое животное, и 333 кроны из расчета потери возможного заработка.

"Мы потеряли бизнес мирового класса поэтому конечно, мы должны получить надлежащую компенсацию", – заявил Таге Педерсен, руководитель датской ассоциации заводчиков норок.

Он отметил, что вряд ли отрасль вернется к прежнему уровню после отмены запрета, ведь на рынке есть сильные конкуренты, как Китай и Польша.

Как сообщалось ранее, всех норок на зверофермах в Дании, где был выявлен коронавирус, уничтожили.

Отметим, ранее появилась информация о том, что ученые обнаружили новую мутацию коронавируса сразу на пяти норковых фермах в Дании. Там решили убить более 15 миллионов норок из-за опасений, что мутация COVID-19, передаваемая от норки к человеку, может поставить под угрозу будущие вакцины. Позже в Дании признали, что для убийства всех норок в стране нет законных оснований. Но 17 ноября правительство Дании получило поддержку большинства партий для принятия законопроекта, разрешающего забой норок.