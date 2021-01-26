Масове вбивство норок у Данії: фермери отримають мільярди євро компенсації

Держава компенсує власникам ферм убивство 17 мільйонів тварин. Представники сфери визнають, що вона вже навряд чи повернеться на колишній рівень.

Власники датських норкових ферм отримають компенсацію розміром 19 мільярдів крон (2,5 мільярди євро) після масового знищення цих тварин у рамках боротьби з коронавірусом. Про це у вівторок, 26 січня, повідомляє Financial Times.

Датські парламентарії досягли такої угоди в понеділок увечері, щоб компенсувати збитки через вибракування 17 мільйонів норок і майбутніх втрат галузі, яка вже занепадає.

Ця країна є найбільшим у світі виробником норкових шуб, проте в листопаді 2020 року уряд був змушений вдатися до кроку, що позбавив Данію лідерства в цій сфері. Він пояснювався появою мутованого штаму коронавірусу, який передавався від норок до людей.

Як з'ясувалося, уряд країни не мав права для знищення ссавців. А після вчені і зовсім поставили під сумнів заяви датських чиновників про те, наскільки небезпечний новий штам. Через скандал міністр сільського господарства країни пішов у відставку.

У 2021 році вирощування норок в країні заборонили.

У Данії заборонили вирощування норок у 2021 році через побоювання мутацій коронавірусу, але уряд має намір відновити галузь у 2022 році.

Фермери повинні отримувати компенсацію за поточним ринковим курсом розміром 160-250 датських крон за вбиту тварину, і 333 крони з розрахунку втрати можливого заробітку.

"Ми втратили бізнес світового класу тому, звичайно, ми повинні отримати належну компенсацію", — заявив Таге Педерсен, керівник датської асоціації заводчиків норок.

Він зазначив, що навряд чи галузь повернеться до колишнього рівня після скасування заборони, адже на ринку є сильні конкуренти як Китай і Польща.

Як повідомлялося раніше, усіх норок на звірофермах у Данії, де був виявлений коронавірус, знищили.

Зазначимо, що раніше з'явилася інформація про те, що вчені виявили нову мутацію коронавірусу відразу на п'яти норкових фермах у Данії. Там вирішили вбити понад 15 мільйонів норок через побоювання, що мутація COVID-19, що передається від норки до людини, може поставити під загрозу майбутні вакцини. Пізніше в Данії визнали, що для вбивства всіх норок в країні немає законних підстав. Але 17 листопада уряд Данії отримав підтримку більшості партій для ухвалення законопроєкту, що дозволяє забій норок.