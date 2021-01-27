Санкции против России: Путин намекнул на применение военной силы

На выступлении в рамках "давосской недели" Путин назвал санкции фактором, который повышает риск применения военной силы в одностороннем порядке.

Попытки обвинить другие государства в своих внутренних проблемах могут повысить риски одностороннего применения военной силы.

Об этом, выступая на "давосской неделе" в онлайн-формате, заявил президент РФ Владимир Путин, информирует ТАСС.

"Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер — подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность", – считает он.

Путин уточнил при этом, что в данном случае имеет в виду применение силы под тем или иным "надуманным предлогом".

"Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете", – сказал российский президент.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин впервые за 11 лет выступил на международном экономическом форуме в Давосе, который проходит в онлайн режиме.

В своей речи он сказал, что в последние месяцы накалилась международная обстановка, по планете идут глубинные перемены и трансформации.

"Есть риски дальнейшего нарастания противоречий… В истории нет прямых параллелей, но эксперты сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами предыдущего века", – сказал Путин.

Также мы писали, что уже 28 января члены ПАСЕ будут голосовать за проект решения, подготовленный Мониторинговым комитетом, где предлагается отказаться от санкций против РФ. Представители Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердили предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации.

В свою очередь, российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал список россиян, против которых Запад должен ввести санкции.