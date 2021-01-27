Санкції проти Росії: Путін натякнув на застосування військової сили

На виступі в рамках "давоського тижня" Путін назвав санкції фактором, що підвищує ризик застосування військової сили в односторонньому порядку.

Спроби звинуватити інші держави у своїх внутрішніх проблемах можуть підвищити ризики одностороннього застосування військової сили.

Про це, виступаючи на "давоському тижні" в онлайн-форматі, заявив президент РФ Володимир Путін, інформує ТАСС.

"Використання торгових бар'єрів, нелегітимні санкції, обмеження фінансової, технологічної, інформаційної сфер — подібна гра без правил критично підвищує ризики одностороннього застосування військової сили. Ось, у чому небезпека", — вважає він.

Путін уточнив при цьому, що в такому випадку має на увазі застосування сили під тим або іншим "надуманим приводом".

"Це примножує ймовірність появи нових гарячих точок на нашій планеті", — сказав російський президент.

Раніше ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін вперше за 11 років виступив на міжнародному економічному форумі в Давосі, що проходить в он-лайн режимі.

У своїй промові він сказав, що в останні місяці загострилася міжнародна обстановка, планетою йдуть глибинні зміни і трансформації.

"Є ризики подальшого наростання протиріч ... В історії немає прямих паралелей, але експерти порівнюють поточну ситуацію з 30-ми роками попереднього століття", — сказав Путін.

Також ми писали, що вже 28 січня члени ПАРЄ будуть голосувати за проєкт рішення, підготовлений Моніторинговим комітетом, де пропонується відмовитися від санкцій проти РФ. Представники Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи затвердили попередній проєкт рішення про підтвердження повноважень російської делегації.

У свою чергу, російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував список росіян, проти яких Захід повинен ввести санкції.