Мать избитого в Париже украинца фигурирует в расследовании о "торговле людьми", - СМИ

Одно из ведущих французских СМИ сообщило, что сам избитый Юрий был "известен полиции" из-за актов насилия и возможного членства в банде.

26 января французское издание Liberation со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что мать избитого в Париже группой неизвестных лиц украинского подростка Юрия, Наталья Крушеник, якобы является фигуранткой расследования о торговле людьми.

Одиннадцать украинок еще в осенью 2020 года пожаловались на то, что Крушеник якобы наняла их на работу уборщицами в компанию V.I.P. ServicesConcierges, которая обслуживает, в том числе, квартиры на сайте Airbnb. В ноябре прокуратура открыла расследование по подозрению в "скрытом трудоустройстве", "нелегальном труде" и "торговле людьми".

Одна из украинок рассказала, что их якобы вербовали в Ивано-Франковсе, они приезжали во Францию по туристической визе и оставались там после истечения ее срока действия. Некоторых "уборщиц" вербовали в одной из украинских церквей Парижа, где Крушеник преподавала французский язык.

Женщины жаловались на плохие условия труда и низкие зарплаты. По их словам, иногда они вообще не получали оплаты за свою работу. Сама Крушеник же утверждала, что этих украинок устроили на работу законно.

27 января другое французское издание, Le Figaro, со ссылкой на источники в правоохранительных органах написало, что следователи занимаются проверкой информации касательно возможной причастности избитого Юрия к банде "RD4" из района Богренель, которая ранее напала на банду из города Ванв, пригорода Парижа. В полиции не исключают, что нападение на 15-летнего украинца могло быть "местью" за то нападение.

Правоохранители сообщили журналистам, что ранее Юрий якобы уже был "известен полиции" из-за актов насилия.

На текущий момент никого из напавших на Юрия не задержали, однако, как пишет Le Figaro, полиция пытается найти их "как можно скорее", что подтверждает риск новых столкновений между бандами.

Пользователи соцсетей публикуют в сети фотографии предполагаемых злоумышленников, однако правоохранители еще никого публично не идентифицировали.

Крушеник создала Instagram-страницу, на которой рассказывает о состоянии здоровья сына. В одной из последних публикаций она написала, что Юрию уже становится лучше и поблагодарила всех за поддержку. На страницу подписалось более 170 тыс. человек. Аккаунт ведут на французском языке.

Напомним, 15 января в Париже десятеро неизвестных избили украинского подростка Юрия. Он с друзьями возвращался из колледжа. Всем, кроме Юрия, удалось убежать от нападавших. Сообщалось, что подростка продолжали избивать после потери сознания. Ему нанесли множество ножевых ранений и переломов.

25 января на эту ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал "найти и наказать" нападавших. Зеленский написал, что "это не просто наше требование, а это вопрос цивилизованности".